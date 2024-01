L’UE ralentit ses plans de réduction des risques pour la Chine face à la résistance des États membres

“En 2022, les journalistes d’investigation ont découvert près de 3 000 collaborations scientifiques entre des universités européennes et des instituts militaires chinois depuis l’an 2000”, a déclaré la responsable européenne de la concurrence, Margrethe Vestager, lors d’une conférence de presse.

« Cela n’était peut-être pas illégal à l’époque. Mais la question est bien sûr : est-ce souhaitable ? Est-ce que c’est ca ce que nous voulons?”

Mais les éléments les plus controversés de la stratégie, proposée pour la première fois en juin dernier, ont été reportés à 2025 face à l’opposition des puissantes capitales européennes.

Au lieu de proposer une loi pour filtrer les investissements des entreprises privées dans 10 secteurs de haute technologie sur des marchés perçus comme risqués comme la Chine, Bruxelles se lancera dans une série d’exercices de surveillance, visant à proposer une politique d’ici la fin de l’année prochaine. En réalité, il pourrait s’écouler plusieurs années avant qu’une proposition ne devienne une loi.

“Je ne serais pas d’accord avec l’idée que le paquet soit édulcoré”, a déclaré le chef du commerce de l’UE, Valdis Dombrovskis, aux journalistes au siège de la commission. « Toutes les initiatives que nous avons annoncées en juin, nous les suivons en consultation avec les États membres et les parties prenantes. »

Bruxelles a également fait pression pour harmoniser les régimes de contrôle des exportations des États membres. Il s’agissait de réduire le risque que « grâce à certains investissements, dans certains pays, la technologie puisse fuir, que le savoir-faire soit transmis et tombe entre les mains des renseignements militaires et soit utilisé en retour contre nous », a déclaré un haut responsable de l’UE.

Depuis que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a annoncé son intention de réduire les risques dans les relations avec la Chine en mars dernier, avec pour base le contrôle des investissements à l’étranger, la commission s’est retrouvée mêlée à une lutte avec des États membres puissants tels que la France et l’Allemagne.

Cette impasse met en lumière les inquiétudes quant à la confusion entre sécurité nationale et sécurité économique, à une époque où il est de plus en plus difficile de faire la distinction entre les produits à vocation civile et militaire.

En conséquence, la commission, qui définit la politique commerciale du bloc, souhaite étendre ses responsabilités pour répondre à ces préoccupations – au grand dam des capitales.

Il pourrait également être confronté à une lutte difficile pour amener les États membres à centraliser l’autorité européenne de contrôle des exportations.

Vestager a déclaré que la commission essayait d’éviter une « guerre de territoire » avec ses membres.

« Nous pourrions avoir une guerre de territoire, nous pourrions simplement suggérer que les compétences évoluent et nous aurions alors, je pense, une discussion très conflictuelle sur les compétences », a-t-elle déclaré.

« J’espère qu’il est clair que grâce à cette approche étape par étape, nous faisons ce que nous pouvons pour travailler avec les États membres sans demander de déplacement de compétences. »

Bien que la Chine n’ait pas été nommée dans les discussions sur le contrôle des exportations, des sources bruxelloises admettent en privé qu’elles veulent empêcher les technologies européennes telles que l’informatique quantique et l’intelligence artificielle de renforcer l’Armée populaire de libération.

L’idée est qu’un régime européanisé de contrôle des exportations fonctionnerait à terme en tandem avec un contrôle des investissements à l’étranger pour garantir que les restrictions sur les exportations vers certains pays ne soient pas affaiblies par les usines qui y sont construites ou les entreprises qui y sont achetées.

La commission a suggéré « d’introduire des contrôles uniformes de l’UE sur les nouveaux produits qui n’ont pas été adoptés par les régimes multilatéraux de contrôle des exportations parce qu’ils étaient bloqués par certains pays, notamment la Russie ».

Le système actuel « crée des failles que nous ne pouvons pas nous permettre », a déclaré aux journalistes le chef du commerce, Valdis Dombrovskis. « Nous constatons également une multiplication de nouveaux contrôles nationaux sur les technologies émergentes et sensibles imposés par certains pays. »

Il existe également une volonté de se libérer du recours extraterritorial aux contrôles à l’exportation par les États-Unis.

La seule proposition législative du nouveau paquet est un renforcement du contrôle actuel des investissements dans l’UE, ce qui obligerait tous les membres à contrôler les acquisitions étrangères pour s’assurer qu’elles correspondent à leurs intérêts de sécurité.

Le bloc dispose déjà d’un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers, qui a été adopté par tous ses membres sauf cinq et a été introduit en grande partie en réponse à la mainmise de Pékin sur les entreprises technologiques européennes stratégiques.

Mais Bruxelles craint que tant qu’elle ne sera pas harmonisée, des entreprises de secteurs clés tels que la robotique, la biotechnologie ou l’aérospatiale pourraient tomber entre les mains des Chinois ou d’autres puissances autoritaires.

Selon les nouvelles propositions, la commission se concentrera sur les « transactions risquées » dans les secteurs ayant des liens avec l’armée ou dans les 10 technologies critiques citées par le bloc l’année dernière. Cela élargirait également le contrôle pour inclure les transactions intra-UE dans lesquelles l’acheteur n’est pas européen.

Les statistiques de la commission montrent que 32 % de tous les investissements examinés en 2022 dans le cadre des mécanismes existants étaient américains. Seulement 5,4 pour cent étaient chinois.

Malgré cela, l’inquiétude quant à la propriété chinoise des infrastructures stratégiques européennes s’est accrue. La semaine dernière, le Parlement européen a adopté une résolution non contraignante exigeant que les actifs européens critiques, tels que les ports et les réseaux de transport, soient soumis à un contrôle obligatoire pour exclure les « investissements suspects en provenance de Chine ».