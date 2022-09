Cette décision largement symbolique intervient alors que Bruxelles se préparerait à réduire le financement de la Hongrie

Le Parlement européen a voté jeudi pour marquer la Hongrie comme un “autocratie électorale”. La déclaration symbolique intervient alors que le fossé entre Budapest et Bruxelles se creuse, l’UE accusant la Hongrie de corruption et le Premier ministre Viktor Orban de rompre avec le bloc sur l’immigration et les sanctions anti-russes.

Lors d’un vote de 433 voix contre 123, le parlement a accepté de ne plus considérer la Hongrie comme un “la démocratie,” et au lieu de l’étiqueter un “régime hybride d’autocratie électorale”.

Dans son rapport sur le système politique hongrois, les législateurs européens ont allégué que les élections et l’indépendance judiciaire du pays étaient compromises et que le gouvernement d’Orban avait restreint les droits des migrants, des minorités et de la communauté LGBT. Les conclusions du rapport s’appuyaient sur une « accroître le consensus parmi les experts », le document lu.

La Hongrie a rétorqué que le rapport “est basé sur des opinions subjectives et des déclarations politiquement biaisées”, et est “Encore une autre tentative des partis politiques européens fédéralistes d’attaquer la Hongrie et son gouvernement chrétien-démocrate et conservateur.”

Le rapport invite la Commission européenne à “utiliser pleinement les outils disponibles” pour forcer Budapest à se réaligner sur « Les valeurs européennes.

Le vote est intervenu un jour après que Bloomberg a annoncé que la Commission européenne pourrait retenir plus de 40 milliards d’euros de financement pour la Hongrie en raison d’allégations de corruption par le gouvernement d’Orban. La commission a commencé à enquêter sur ces allégations peu de temps après la réélection du parti Fidesz d’Orban lors d’une victoire écrasante en avril.

Le Parlement européen a voté en 2018 pour déclencher l’article 7 du traité sur l’Union européenne contre la Hongrie en réponse à la répression d’Orban contre l’immigration et au mépris supposé du bloc. “valeurs fondamentales.” Si elle est ratifiée par le Conseil de l’Europe, cette décision pourrait priver la Hongrie de ses droits d’adhésion ou la soumettre à des sanctions.

En plus de restreindre fortement l’immigration, la Hongrie s’est récemment heurtée à l’UE au sujet de la réponse du bloc au conflit en Ukraine. La Hongrie a refusé d’autoriser l’entrée d’armes en Ukraine depuis son territoire, s’est opposée aux sanctions contre les combustibles fossiles russes et a augmenté ses propres achats de gaz à la Russie.