L’UE, avec une population d’environ 450 millions de personnes, a du mal à mettre en marche sa campagne de vaccination car elle manque de fournitures et est actuellement loin derrière des pays comme Israël et le Royaume-Uni dans la livraison de vaccins à ses citoyens.

Plus tôt dans la semaine, le PDG d’AstraZeneca, Pascal Soriot, aurait déclaré que le contrat de l’UE était basé sur une clause dite de «meilleur effort» et n’engageait pas formellement le fabricant de médicaments à un calendrier spécifique pour les livraisons.

Elle a d’abord été durement touchée par le fabricant de vaccins Pfizer-BioNTech, qui a annoncé qu’il devait temporairement réduire sa production afin de moderniser sa capacité de fabrication en Belgique. Cela a ensuite été suivi par AstraZeneca vendredi dernier, réduisant ses estimations de livraison pour la région.

Un haut responsable de l’UE anonyme a déclaré à Reuters que le bloc s’attendait à environ 80 millions de doses d’ici mars, mais avait été informé qu’il ne recevrait que 31 millions de doses à la place. L’entreprise n’a pas confirmé les quantités concernées.

Un différend de plus en plus profond entre l’UE et AstraZeneca a soulevé des inquiétudes quant à la concurrence internationale pour des approvisionnements limités en vaccins. On espère que les vaccinations pourraient aider à mettre fin à la pandémie de coronavirus.

– Holly Ellyatt de CNBC a contribué à ce rapport.