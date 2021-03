L’UE proposera un système de passeport vaccinal pour l’Europe.

Les pays dépendants du tourisme comme la Grèce ont fait pression pour un tel plan pour aider à sauver la saison estivale des voyages, tandis que d’autres, dirigés par la France, se sont méfiés du potentiel de discrimination entre les Européens vaccinés et non vaccinés, ainsi que d’une éventuelle violation des protection des données personnelles.

L’Union européenne proposera de délivrer un certificat appelé Digital Green Pass qui permettrait aux personnes vaccinées contre le coronavirus de voyager plus librement, a déclaré lundi Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

La commission a déclaré qu’il devrait y avoir un moyen de l’élargir à l’échelle mondiale, en coopération avec l’Organisation mondiale de la santé. Mais lorsqu’il a été pressé pour plus de détails, M. Wigand a demandé «un peu de patience», expliquant que «tout cela est très frais».

La mise en place du système et la délivrance des certificats prendraient au moins trois mois, a déclaré la commission. Il n’était pas immédiatement clair quelles mesures législatives et techniques seraient nécessaires, ni si le système s’étendrait au-delà des citoyens de l’Union européenne.

« Nous examinerons également d’autres catégories d’informations pour éviter la discrimination des citoyens, telles que les résultats des tests et les déclarations de récupération », a déclaré lundi M. Wigand.

Les efforts de vaccination dans l’Union européenne ont généralement pris un départ lent. Jusqu’à présent, 5% seulement de la population du bloc a reçu au moins une injection de vaccin. Mais les certificats iront au-delà du statut vaccinal pour inclure les antécédents médicaux plus larges du titulaire concernant le virus, selon Christian Wigand, le porte-parole de la commission.

À l’issue de la rencontre avec les 27 dirigeants nationaux la semaine dernière, Mme von der Leyen a déclaré: «Il est important d’avoir une solution européenne, sinon d’autres iront dans ce vide. Google et Apple proposent déjà des solutions à l’OMS, et ce sont des informations sensibles. » Apple a déclaré par la suite que Mme von der Leyen avait peut-être mal compris et que la société n’offrait actuellement pas une telle solution.