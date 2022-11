L’UE proposera d’augmenter le contenu recyclé et la réutilisation des emballages

La Commission européenne devrait annoncer cette semaine des propositions visant à réduire les déchets d’emballages avec de nouveaux objectifs pour le contenu recyclé dans les bouteilles de boissons en plastique et pour la réutilisation des gobelets à emporter et des emballages utilisés pour les livraisons en ligne.

La révision de la directive européenne sur les emballages et les déchets d’emballages visera à atteindre un objectif de l’UE consistant à garantir que tous les emballages sont réutilisables ou recyclables d’ici 2030 et contribue à réduire l’empreinte carbone de l’Union à zéro d’ici 2050.

La proposition souligne qu’environ 40 % des plastiques et 50 % du papier consommés dans l’Union européenne sont destinés aux emballages, selon un projet consulté par Reuters, et que les emballages dans leur ensemble représentent 36 % des déchets solides municipaux.

La proposition, qui pourrait encore être modifiée, retient des objectifs de recyclage de 65 % d’ici 2025 et de 70 % d’ici 2030 par rapport à la dernière mise à jour de la directive en 2018.

Cependant, il introduit de nouveaux objectifs pour le contenu recyclé dans une variété d’emballages en plastique.

Pour 2030, ceux-ci seraient de 30 % pour les bouteilles de boissons en plastique et pour les emballages sensibles au contact tels que les emballages alimentaires en polyéthylène téréphtalate (PET), 10 % pour les emballages sensibles au contact non fabriqués en PET et 35 % pour les autres emballages en plastique.

D’ici 2040, ceux-ci passeraient à 50 % pour les emballages sensibles au contact et à 65 % pour les autres emballages, dont les bouteilles de boissons.

Il fixe également des objectifs 2030 et 2040 pour la réutilisation des emballages.

Pour les gobelets pour boissons à emporter, ils sont respectivement de 20 % et 80 %, pour les contenants de bière et de boissons non alcoolisées de 10 % et 25 % et pour les emballages utilisés pour les livraisons en ligne non alimentaires de 10 % et 50 %.

Les entreprises utilisant de tels emballages devraient mettre en place ou mettre en place des systèmes communs pour garantir leur réutilisation.

La proposition, qui devrait être présentée mercredi, devra être approuvée par le Parlement européen et le Conseil européen, le groupe des 27 gouvernements de l’UE, pour entrer en vigueur et fera probablement l’objet de quelques révisions.