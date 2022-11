L’UE propose une voie à mi-chemin sur le fonds de lutte contre les dommages climatiques pour débloquer les pourparlers de la COP27

L’UE propose une “large base de donateurs” pour soutenir un fonds pour les pertes et dommages subis par les pays les plus vulnérables.

Cela suggère que les économies émergentes à fortes émissions comme la Chine y contribuent, et pas seulement les nations riches qui ont historiquement contribué au changement climatique.

Plus de 130 pays en développement demandent un nouveau fonds pour aider à faire face aux dommages causés par les impacts climatiques.

Vendredi, les négociateurs sur le climat réfléchissaient à une proposition de l’Union européenne de fin de soirée visant à résoudre une impasse tenace sur le financement des pays touchés par des catastrophes alimentées par le climat et à rapprocher le sommet des Nations Unies sur le climat de cette année en Égypte d’un accord final.

La proposition de l’UE serait de créer un fonds spécial pour couvrir les pertes et dommages dans les pays les plus vulnérables – mais financé par une “large base de donateurs”.

Cela suggère que les économies émergentes à fortes émissions comme la Chine devraient contribuer, plutôt que de faire financer le fonds uniquement par les pays riches qui ont historiquement le plus contribué au réchauffement.

“Ce que nous proposerions, c’est de créer un fonds de réponse aux pertes et dommages pour les pays les plus vulnérables”, a déclaré le chef de la politique climatique de l’UE, Frans Timmermans, lors du sommet de la COP27.

La question des pertes et dommages a dominé le sommet de cette année, avec plus de 130 pays en développement exigeant que la réunion aboutisse à un accord sur un nouveau fonds pour les aider à faire face aux dommages irréparables des inondations, de la sécheresse et d’autres impacts alimentés par le climat.

Les États-Unis et l’UE avaient auparavant résisté à l’idée, craignant qu’elle n’ouvre la porte à l’établissement d’une responsabilité légale.

La dernière proposition de l’UE offrait un terrain d’entente – mais Timmermans a stipulé qu’elle devrait être satisfaite par les pays acceptant d’intensifier leur ambition de ralentir le changement climatique.

Les conditions attachées à l’offre prévoyaient que les pays devaient accepter d’éliminer progressivement tous les combustibles fossiles et de réduire progressivement la production d’électricité au charbon sans relâche dès que possible – les pays soumettant des rapports d’étape pour s’assurer que cela soit fait.

L’Alliance des petits États insulaires et le club G77 de 134 pays en développement, qui ont tous deux fait pression pour un nouveau fonds lors de la COP27, se consultaient sur leur réponse à la proposition de l’UE.

L’ambassadeur du Pakistan en Corée du Sud, Nabeel Munir, a déclaré que la proposition de Timmermans était une “nouvelle positive” mais que certaines divisions subsistaient.

“Beaucoup de points de vue divergents sont toujours là. Pour nous, le succès de la COP27 dépend de ce que nous obtenons en termes de pertes et de dommages.”

L’offre de l’UE est en contradiction avec une proposition des pays en développement et de la Chine qui appelait à ce que tous les pays en développement aient accès au fonds. Cette proposition utilisait une définition de l’ONU qui aurait permis à la Chine de recevoir, et non de contribuer, de l’argent.

L’offre de Timmermans va plus loin que les États-Unis n’ont jusqu’à présent indiqué qu’ils seraient prêts à financer les pertes et dommages. Les accords de la COP27 doivent être conclus avec le soutien de l’ensemble des quelque 200 pays présents aux pourparlers.

“Les États-Unis semblent coincés”, a déclaré un observateur des négociations.