L’UE a établi des plans pour des lignes directrices plus strictes sur toutes les batteries qui entrent sur le marché européen, ce qui les obligera à être plus durables et recyclables.

Cette décision est l’une des nombreuses initiatives de la nouvelle Plan d’action pour l’économie circulaire. Il a été annoncé jeudi lors du sommet européen de Bruxelles, où les dirigeants ont également discuté d’objectifs ambitieux visant à réduire de plus de moitié les émissions de carbone au cours de la prochaine décennie.

La Commission européenne déclare que l’introduction de batteries plus durables sur le marché est la clé des objectifs de zéro pollution définis dans le Green Deal européen. Mais cela contribuera également à faire de l’UE un marché compétitif pour une énergie plus verte.

La Commission propose d’imposer des exigences légales pour toutes les batteries (industrielles, automobiles, véhicules électriques et portables) mises sur le marché de l’UE, notamment:

L’utilisation de matériaux provenant de sources responsables.

Utilisation restreinte de substances dangereuses.

Une proportion minimale du contenu de la batterie doit être constituée de matériaux recyclés.

Étiquetage de l’empreinte carbone, des performances et de la durabilité.

Vers un transport plus propre

La Commission européenne a déclaré que des batteries meilleures et plus efficaces apporteraient une contribution essentielle à l’électrification du transport routier, ce qui réduira considérablement les émissions, augmentera l’utilisation des véhicules électriques et facilitera une plus grande part de sources renouvelables dans le secteur énergétique de l’UE.

Avec cette proposition, la Commission vise également à stimuler l’économie circulaire des chaînes de valeur des batteries et à promouvoir une utilisation plus efficace des ressources dans le but de minimiser l’impact environnemental des batteries.

À partir du 1er juillet 2024, seules les batteries de véhicules industriels et électriques rechargeables, pour lesquelles une déclaration d’empreinte carbone a été établie, pourront être mises sur le marché.

« L’énergie propre est la clé du Green Deal européen, mais notre dépendance croissante à l’égard des batteries, par exemple dans les transports, ne devrait pas nuire à l’environnement », a déclaré le vice-président exécutif du Green Deal européen, Frans Timmermans.

« Le nouveau règlement sur les batteries contribuera à réduire l’impact environnemental et social de toutes les batteries tout au long de leur cycle de vie. La proposition (de jeudi) permet à l’UE d’augmenter l’utilisation et la production de batteries de manière sûre, circulaire et saine », a-t-il ajouté.

Mettre en place une économie circulaire

Pour boucler la boucle et conserver le plus longtemps possible les matériaux de valeur utilisés dans les batteries – comme le cobalt, le lithium, le nickel et le plomb -, la Commission propose d’établir de nouvelles exigences et objectifs en matière de collecte, de traitement et de recyclage des batteries.

Afin de maximiser l’utilisation de ces matériaux, le taux de collecte des piles auprès des ménages doit être augmenté: de 45% actuellement à 70% d’ici 2030.

«Les batteries sont pleines de matériaux de valeur et nous voulons nous assurer qu’aucune batterie ne sera perdue dans les déchets», a déclaré le commissaire à l’environnement, aux océans et aux pêches Virginijus Sinkevičius. « Ils sont essentiels pour des secteurs cruciaux de notre économie et de notre société tels que la mobilité, l’énergie et les communications. »

Réutilisation des batteries des véhicules électriques

Le règlement proposé comprend un cadre qui vise à faciliter la réutilisation des batteries des véhicules électriques afin qu’elles puissent avoir une seconde vie. Un exemple de ceci serait de les utiliser comme systèmes stationnaires de stockage d’énergie ou de les intégrer dans les réseaux électriques comme ressources énergétiques.

L’utilisation de nouvelles technologies informatiques, notamment le passeport batterie et l’espace de données interconnecté, sera essentielle pour un partage sécurisé des données, une transparence accrue du marché des batteries et la traçabilité des grandes batteries tout au long de leur cycle de vie, a déclaré la Commission. Il permettra aux industriels de développer des produits et services innovants dans le cadre de la double transition verte et numérique, a-t-il ajouté.

Avec ses nouvelles normes de durabilité des batteries, la Commission européenne a déclaré qu’elle promouvrait également la transition verte à l’échelle mondiale et établirait un plan pour d’autres initiatives dans le cadre de sa politique de produits durables.