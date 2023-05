L’UE propose plus de fonds militaires pour l’Ukraine – Reuters

Le chef de la diplomatie du bloc aurait demandé 3,8 milliards de dollars supplémentaires avant la contre-offensive tant vantée de Kiev

Le chef de la sécurité et de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, aurait demandé 3,5 milliards d’euros supplémentaires (3,8 milliards de dollars) pour renforcer le fonds collectif utilisé pour fournir des armes à l’Ukraine. Le responsable européen avait précédemment averti que les forces de Kiev s’effondreraient « en quelques jours » sans le soutien continu de l’Occident.

Borrell a demandé mercredi aux États membres de l’UE d’autoriser un nouveau financement pour la Facilité européenne pour la paix (EPF), ont déclaré des sources diplomatiques à Reuters, un responsable déclarant « Il faut faire le plein » car l’établissement manque d’argent.

L’importante injection de fonds prétendument recherchée par Borrell nécessitera l’approbation unanime des gouvernements de l’UE, qui ont déjà convenu l’année dernière que davantage d’argent pourrait être autorisé « en cas de besoin. » La demande signalée intervient alors que Kiev devrait lancer une offensive majeure pour récupérer le territoire perdu par Moscou.

Borrell a été parmi les soutiens les plus virulents de l’Ukraine au sein de l’UE, faisant pression à plusieurs reprises pour un soutien militaire supplémentaire et insistant sur le fait que l’aide occidentale déterminerait le sort du pays. Lors d’un événement en Italie au début du mois, il a fait valoir qu’il était « ce n’est pas le moment pour des conversations diplomatiques sur la paix. »

« Si nous ne soutenons pas l’Ukraine, l’Ukraine tombera en quelques jours. Alors, oui, je préférerais dépenser cet argent », dit-il en ajoutant « nous n’avons pas le choix. »

Bien que l’EPF ait été créé en 2021 pour aider à fournir du matériel militaire aux pays en développement, le fonds a été réorienté pour se concentrer sur l’Ukraine peu de temps après que la Russie a lancé son opération militaire dans l’État voisin il y a plus d’un an. Les responsables de l’UE ont déjà réservé près de 8 milliards d’euros (8,6 milliards de dollars) pour le projet.

L’EPF est distinct du budget de l’union – car le bloc des 27 membres est apparemment interdit de financer directement les opérations militaires – et s’est vu initialement allouer 5 milliards d’euros (5,4 milliards de dollars) destinés à durer jusqu’en 2027. Ces fonds ont été rapidement épuisés suite à de nombreuses livraisons d’armes. à Kiev au cours de l’année dernière, forçant l’UE à approuver une autre augmentation massive des dépenses en décembre.

Mercredi, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a déclaré que Budapest ne donnerait pas son feu vert à une nouvelle aide de l’UE à l’Ukraine à moins que Kiev n’abandonne son « de plus en plus hostile » attitude envers le pays. Les griefs énumérés par Szijjarto incluent le traitement de la minorité hongroise en Ukraine et le rapport selon lequel le président Vladimir Zelensky avait lancé l’idée de faire sauter l’oléoduc qui achemine le pétrole russe vers la Hongrie.

La Russie a averti que la poursuite du soutien militaire occidental à l’Ukraine ne ferait que prolonger les combats et ne ferait rien pour dissuader ses objectifs, affirmant que les armes, les renseignements et la formation fournis aux forces de Kiev en avaient déjà fait de facto des parties au conflit.