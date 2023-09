L’UE promet le retour des migrants d’une île italienne débordée au milieu d’un appel au blocus naval

La présidente de la Commission de l’Union européenne, Ursula von der Leyen, a promis dimanche un retour rapide des migrants « irréguliers » et une répression du « commerce brutal » du trafic de migrants, lors d’une visite avec le Premier ministre italien sur une petite île de pêche submergée par près de 7 000 arrivées dans un pays. un seul jour cette semaine.

Les tensions ont atteint un sommet à Lampedusa, une île plus proche de la Tunisie que du continent italien, les habitants exprimant leur impatience face au flux constant de migrants tentant d’atteindre l’Europe depuis l’Afrique du Nord et arrivant sur leurs côtes – pas seulement cette semaine mais depuis des décennies.

Les migrants qui ont parlé à CBC News ont déclaré qu’ils fuyaient, entre autres, la violence sectaire et la violence domestique, et qu’avec peu de ressources pour les soutenir à Lampedusa, ils devaient compter sur la bienveillance des habitants pour obtenir de la nourriture et de l’eau.

« Nous déciderons qui vient dans l’Union européenne et dans quelles circonstances. Pas les passeurs », a déclaré von der Leyen après avoir visité le point chaud de l’île. La Croix-Rouge a déclaré que 1 500 migrants restaient dans le centre construit pour accueillir 400 personnes. Sans espace au centre, de nombreux migrants dorment dans des lits de camp au bord de la route.

Face à la nouvelle crise à Lampedusa, la Première ministre italienne d’extrême droite Giorgia Meloni a promis des mesures plus dures et appelle à un blocus naval de l’Afrique du Nord pour empêcher le départ des migrants à bord des bateaux des passeurs.

La promesse de von der Leyen de lutter contre le trafic de migrants et d’aider l’Italie à faire face à l’augmentation du nombre d’arrivées dans le cadre d’un plan en 10 points semble ne pas aboutir à un blocus naval. Elle a plutôt proposé de soutenir « l’exploration d’options visant à étendre les missions navales existantes en Méditerranée ou à en créer de nouvelles ».

Le plan prévoit également d’accélérer les fonds vers la Tunisie dans le cadre d’un accord avec l’UE visant à bloquer les départs en échange d’aide, d’aider l’Italie à accélérer les demandes d’asile et de mettre en place des couloirs humanitaires dans les pays d’origine pour décourager les itinéraires illégaux.

REGARDER | Les migrants submergent la petite île italienne : Un nombre record de migrants envahit l’île italienne Cette petite île italienne n’est pas équipée pour faire face aux milliers de migrants arrivant d’Afrique du Nord. On estime que 8 000 personnes ont inondé Lampedusa la semaine dernière, doublant la population de l’île et mettant à rude épreuve les ressources.

Elle a également promis le soutien de l’agence frontalière Frontex pour assurer « le retour rapide dans leur pays d’origine » des migrants qui ne remplissent pas les conditions requises pour rester dans l’UE, en travaillant avec les pays d’origine.

Von der Leyen a également appelé les pays européens à accepter les transferts volontaires – une source fréquente de discorde – alors que l’UE envoie des experts pour aider à gérer et à enregistrer le nombre élevé de migrants arrivant en Italie.

« C’est très important pour moi [to be here] parce que la migration irrégulière est un défi européen et nécessite une réponse européenne. Nous sommes donc dans le même bateau », a-t-elle déclaré.

Visite dite « geste de responsabilité »

Meloni, qui a assoupli sa position autrefois combative contre l’UE depuis son arrivée au pouvoir l’année dernière, a présenté la visite de von der Leyen comme un « geste de responsabilité de l’Europe envers elle-même », et pas seulement comme un signe de solidarité avec l’Italie.

« Si nous ne travaillons pas sérieusement tous ensemble pour lutter contre les départs illégaux, l’ampleur de ce phénomène ne submergera pas seulement les pays frontaliers, mais tous les autres », a déclaré Meloni.

Elle a continué à faire pression pour un blocus naval « efficace », notant que les missions précédentes de l’UE n’avaient pas été correctement menées, ce qui a entraîné un déploiement en Méditerranée qui, selon Meloni, a encouragé le départ des passeurs – une affirmation contestée par les experts en matière de migrants.

De nouveaux migrants arrivent vendredi par bateau dans le port de Lampedusa. Le gouvernement italien entend activer rapidement un système de rapatriement des migrants qui ne sont pas éligibles au séjour en Europe dans le cadre de mesures qui seront décidées d’ici lundi. (Alessandro Serrano/AFP/Getty Images)

Le gouvernement italien a l’intention d’activer rapidement un système de rapatriement des migrants qui ne sont pas éligibles au séjour en Europe dans le cadre de mesures qui seront décidées d’ici lundi, a déclaré Meloni.

Save the Children, une ONG internationale, a exprimé l’espoir que la visite des deux dirigeants apporterait des réponses concrètes et a appelé à une structure européenne pour rechercher et secourir les migrants en danger en mer.

Des images télévisées montraient Meloni s’adressant aux insulaires exprimant leurs frustrations, leur disant que le gouvernement travaillait sur une réponse solide, comprenant plus de 70 millions de dollars canadiens pour aider l’île.

Les nouveaux arrivants sont également irrités par la longue attente pour être transférés vers le continent. Samedi, des images télévisées ont montré des centaines de personnes se dirigeant vers la porte alors que la police utilisait des boucliers pour les retenir. Dans d’autres plans, des migrants individuels ont escaladé la clôture du centre pour migrants.

La crise remet en question l’unité au sein de l’UE ainsi que le gouvernement de Meloni.

Le vice-Premier ministre Matteo Salvini, chef de la Ligue populiste de droite, a contesté l’efficacité de l’accord UE-Tunisie qui visait à stopper les départs en échange d’une aide économique. Il a accueilli la leader française de droite Marine Le Pen lors d’un rassemblement annuel de la Ligue dans le nord de l’Italie plus tard dimanche.

Vendredi, des gens sont assis devant un centre d’accueil pour migrants à Lampedusa. La Croix-Rouge affirme qu’il reste 1 500 migrants dans le centre d’accueil construit pour accueillir 400 personnes. De nombreux migrants dorment dans des lits de camp au bord de la route. (Cécilia Fabiano/LaPresse/Associated Press)

Dans ses remarques, Le Pen s’en est pris à « ces dirigeants qui ne réalisent pas qu’il y a des signes d’inquiétude et de danger liés à l’arrivée massive de migrants à Lampedusa », qui, selon elle, crée « des troubles pour la population lorsque les dirigeants n’agissent pas ». immédiatement pour relever ce défi géant. »

La plupart des migrants arrivés cette semaine sont partis de Tunisie à bord de petits bateaux innavigables.

Le nombre de migrants effectuant le périlleux voyage maritime vers l’Italie a presque doublé par rapport à l’année dernière et est en passe d’atteindre le nombre record de 2016, lorsque la plupart des migrants sont partis de Libye.