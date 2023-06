L’UE promet d’accélérer les livraisons d’armes à l’Ukraine — RT World News

Le bloc s’attend à ce que le conflit dure « plusieurs mois » de plus, voire plus, selon son chef de l’industrie

L’Union européenne accélérera les livraisons d’armes et de munitions à l’Ukraine dans le contexte du conflit en cours avec la Russie, a déclaré le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton.

S’adressant au quotidien français Le Parisien samedi, le patron de l’industrie européenne a déclaré que le bloc devait augmenter sa production pour tenir sa promesse de fournir un million de munitions de gros calibre au cours des 12 prochains mois.

« Nous allons intensifier nos efforts pour livrer des armes et des munitions – c’est une guerre de haute intensité dans laquelle ils jouent un rôle crucial », a déclaré Breton.

Interrogé sur la question de savoir si l’aide militaire future à l’Ukraine dépendait du succès de l’effort de contre-offensive en cours contre la Russie, le responsable a insisté sur le fait que le soutien de l’UE n’était pas conditionnel et serait fourni pour soutenir Kiev aussi longtemps que nécessaire.

« Notre soutien n’est pas conditionnel. Ce qui est impératif, c’est que l’Ukraine recouvre sa liberté et son territoire. Nous sommes déterminés à lui apporter tout le soutien dont il a besoin », il a souligné.















L’Ukraine a lancé sa contre-offensive annoncée depuis longtemps contre la Russie au début du mois, les combats s’intensifiant considérablement le long des lignes de front. Jusqu’à présent, cependant, Kiev n’a pas obtenu de résultats significatifs avec son attaque, subissant de lourdes pertes dans le processus.

Selon l’armée russe, les forces ukrainiennes ont perdu plus de 7 500 soldats, tués ou blessés au cours de la contre-offensive.

Les forces du pays ont également subi de lourdes pertes d’équipements fournis par l’Occident, avec plusieurs chars Leopard 2 de fabrication allemande et des véhicules de combat d’infanterie Bradley de fabrication américaine détruits ces dernières semaines. Selon les derniers chiffres avancés par le président russe Vladimir Poutine, l’Ukraine a perdu près de 200 chars et plus de 400 autres véhicules blindés lors de la contre-offensive.