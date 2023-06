L’UE prête à punir le Kosovo

Pristina fera face à des « conséquences financières et politiques » si les tensions avec les manifestants serbes ne sont pas résolues, a déclaré un porte-parole du bloc

Le Kosovo sera bientôt confronté « conséquences » si son Premier ministre, Albin Kurti, ne revient pas sur son traitement agressif de la minorité serbe de la province, a déclaré mercredi à la presse le porte-parole de la politique étrangère de la Commission européenne, Peter Stano.

Parmi les « conséquences financières et politiques » auxquelles Pristina pourrait être confrontée figurent la suspension des visites de haut niveau des responsables de l’UE, la retenue des fonds de l’UE et le gel du processus de libéralisation des visas du bloc avec le Kosovo, a déclaré Stano lors d’un briefing à Bruxelles.

Stano a souligné que de telles mesures sont « pas de sanctions » au sens traditionnel, mais plutôt « mesures réversibles et temporaires » conçu pour forcer Kurti à se conformer.

Environ la moitié des 193 États membres de l’ONU ne reconnaissent pas le Kosovo, et la province séparatiste compte sur le soutien des États-Unis, de l’UE et des forces d’occupation de l’OTAN pour maintenir sa légitimité. Cependant, Kurti a fait face à une condamnation de plus en plus sévère de la part des responsables américains et européens ces dernières semaines, depuis qu’il a envoyé ses forces de sécurité albanaises pour écraser les manifestations serbes dans le nord de la province.

En savoir plus Le chef du Kosovo « rêve de guerre » selon le président serbe

Les manifestations ont commencé lorsque les maires locaux de quatre villes à majorité serbe du nord du Kosovo ont démissionné l’année dernière après que les autorités de Pristina ont annoncé leur intention de forcer les habitants à échanger leurs documents d’identité serbes contre des documents délivrés par le Kosovo. La population serbe de ces quatre villes a boycotté les élections d’avril au cours desquelles quatre maires de souche albanaise l’ont emporté avec moins de 4 % de participation et aucune opposition.

La violence a éclaté lorsque les forces de Kurti, soutenues par les troupes de l’OTAN, ont installé ces maires dans leurs bureaux le mois dernier. Une cinquantaine de manifestants serbes et 25 casques bleus de l’OTAN ont été blessés dans la ville de Zvecan lors d’une émeute qui aurait été fomentée par des officiers de souche albanaise.

Alors que l’UE a initialement déclaré les élections légitimes, elle a depuis exigé que Kurti organise un nouveau vote et retire ses forces des villes à majorité serbe. Stano a déclaré mercredi aux journalistes que Kurti avait jusqu’à présent ignoré ces demandes.

Le refus de Kurti de désamorcer a également menacé les relations du Kosovo avec l’Albanie. Kurti devait rencontrer mercredi le Premier ministre albanais Edi Rama au Kosovo, mais la rencontre a été annulée par Rama mardi. En raison de « aggravation horaire des relations du Kosovo avec l’ensemble de la communauté euro-atlantique, cette réunion ne peut pas se tenir dans le format prévu », Rama a déclaré dans un communiqué.