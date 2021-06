L’UE prête à lever 750 milliards d’euros sur les marchés publics

LONDRES – L’Union européenne est enfin prête à lever des fonds indispensables sur les marchés publics et à stimuler les économies de ses 27 membres après le grave choc de la crise des coronavirus.

Le bloc a pris une décision sans précédent en juillet de lever conjointement des capitaux pour financer la reprise économique – un effort budgétaire de 750 milliards d’euros (917 milliards de dollars). Cette relance s’ajoute à ce que les gouvernements individuels ont déjà déployé à la suite de la pandémie.

Maintenant que toutes les mesures législatives ont été prises, la Commission européenne est en mesure d’exploiter les marchés financiers à la recherche de ces fonds dès ce mois-ci.

« La Commission européenne est prête à se rendre sur les marchés pour lever des fonds pour [the] L’UE est plus verte, plus numérique et résiliente », a déclaré la présidente Ursula von der Leyen sur Twitter.

L’institution a déclaré lundi que 38 institutions financières seront des négociants primaires, notamment BNP Paribas en France, Deutsche Bank en Allemagne et UniCredit en Italie.

Les 27 capitales de l’UE recevront un premier décaissement de 13% du montant total qui leur a été alloué dans les mois à venir. Les paiements futurs dépendront de la mise en œuvre par les pays des réformes nécessaires.

C’est pourquoi les États membres ont proposé des plans de relance décrivant comment ils utiliseront l’argent et comment ils rendront leurs économies plus compétitives.

Cependant, ces documents sont toujours en cours d’examen par la Commission européenne et doivent être examinés une dernière fois par les États membres. Le bras exécutif de l’UE a l’intention de conclure son évaluation à la mi-juin, et les États membres auront alors un mois pour se prononcer sur les projets de chacun.

Certains États membres, comme le Portugal, font pression pour que l’ensemble du processus de révision s’achève d’ici la fin du mois de juin.

« C’est un moment vraiment historique pour l’Europe: le début de l’emprunt commun à grande échelle, même s’il s’agit d’un programme temporaire », a déclaré Erik Nielsen, économiste en chef chez UniCredit, par e-mail à CNBC.

« Les emprunts réels – et les décaissements – ne seront pas un problème. Les obstacles potentiels apparaîtront plus probablement dans la phase de mise en œuvre des réformes et des investissements – mais c’est normal pour tout ce qui est grand et ambitieux », a-t-il déclaré.

L’économie de l’Union européenne s’est contractée de 6,1% en 2020 et devrait rebondir de 4,2% en 2021, selon les données de la Commission européenne.

Les rendements périphériques de la zone euro ont baissé mardi matin.