Alors que les États-Unis se préparent à passer d’un président à un autre, une transition est également en cours sur la manière dont l’UE travaillera avec les États-Unis. Un redémarrage de l’alliance transatlantique.

Un projet de plan de la Commission prévoit de revitaliser ce partenariat, en enterrant les tensions de l’ère Trump et en se concentrant plutôt sur la collaboration.

Le plan décrit cinq domaines d’intérêt:

Combattre le coronavirus Améliorer la reprise économique Lutter contre le changement climatique Soutenir le multilatéralisme et les valeurs partagées Promouvoir la paix et la sécurité

Le plan suscite beaucoup d’enthousiasme ou ceux qui espèrent une reprise des relations UE-États-Unis à Bruxelles.

« Nous demandons et nous nous efforçons d’établir des relations plus étroites depuis si longtemps et cela a certainement été une période difficile au cours des quatre dernières années et c’est donc une évolution bienvenue », a déclaré Susan Danger, PDG de la Chambre de commerce américaine auprès de l’UE. Elle a également souligné l’importance des relations transatlantiques pour «créer des emplois, la prospérité, la croissance et assurer la sécurité des deux côtés de l’Atlantique».

Alors que les différences, en particulier sur le commerce et la domination des géants du numérique, persisteront – notamment sur la protection des données et la fiscalité, il y aura probablement une approche renouvelée et commune de la Chine.

« De toute évidence, l’administration Biden accordera beaucoup plus d’attention à un ensemble de questions pour lesquelles l’administration Trump n’était pas si intéressée par les droits de l’homme », a déclaré Ian Lesser, vice-président du German Marshall Fund.

Mais il explique que les Européens ne devraient pas s’attendre à une approche plus douce de la part du démocrate

« Il est concevable que cela continuera à devenir de plus en plus dur. »

Le projet de document de 11 pages est une tentative pour avancer mais aussi pour revenir à une relation transatlantique plus familière.

Les dirigeants décideront d’approuver ou non le plan lors de la réunion de leur conseil la semaine prochaine, avant un éventuel sommet diplomatique conjoint UE-États-Unis l’année prochaine.