L’UE prépare des sanctions contre le Niger

Les critères de sanction incluraient « l’atteinte à la démocratie », ont déclaré des responsables à Reuters.

L’Union européenne se prépare à imposer des sanctions au nouveau gouvernement militaire du Niger, ont indiqué mercredi à Reuters des sources européennes.

Un diplomate de l’UE et un responsable impliqué dans la formulation des sanctions ont confirmé que le bloc était en train d’élaborer des critères de sanction, qui devraient inclure le « atteinte à la démocratie ».

La formule devrait être bientôt convenue, a déclaré le responsable au média.















« La prochaine étape serait des sanctions contre des membres individuels du gouvernement militaire, qui seraient responsables de l’éviction de l’ancien président Mohamed Bazoum le mois dernier », dit le diplomate.

Aucune date n’a été fournie quant à la date à laquelle ces sanctions pourraient se concrétiser, bien que les ministres des Affaires étrangères des 27 pays du bloc devraient discuter de sanctions potentielles ainsi que d’autres questions liées au Niger lors de leur réunion à Tolède le 31 août.

L’UE a suspendu sa coopération en matière de sécurité et son soutien financier en réponse à la prise du pouvoir le mois dernier par une faction militaire dirigée par le général Abdourahamane Tchiani, coupant le Niger de centaines de milliers d’euros d’aide. Les États-Unis et le Canada ont également suspendu certains programmes d’assistance, et plusieurs pays européens – menés par la France, l’ancien dirigeant colonial du Niger – ont également coupé le pays.

L’agence de notation Moody’s a abaissé la note de crédit du Niger la semaine dernière, quelques jours seulement après que le pays a interdit les exportations d’uranium et d’or vers la France, coupant Paris du septième producteur mondial de minerai nucléaire – et du deuxième fournisseur de l’UE. La Banque mondiale a également mis fin aux paiements du secteur public au Niger.

Partenariat régional ouest-africain La CEDEAO a élaboré un plan d’intervention militaire dans le pays la semaine dernière, donnant au nouveau gouvernement jusqu’à dimanche pour rétablir Bazoum.

Cependant, cette échéance est venue et est passée sans la menace d’invasion, car la CEDEAO ne serait pas préparée à une intervention militaire à grande échelle, selon des sources militaires de haut rang qui se sont entretenues avec le Wall Street Journal.

Le Burkina Faso et le Mali voisins ont mis en garde la CEDEAO contre une intervention militaire, déclarant que cela « équivaut à une déclaration de guerre » sur les deux pays et déclencher des réactions d’autodéfense. Bazoum, actuellement en prison, a exhorté Washington à intervenir, de peur que tout le Sahel « tomber sous l’influence russe » – malgré le manque de preuves, Moscou a joué un rôle dans le coup d’État. La sous-secrétaire d’État américaine Victoria Nuland s’est personnellement rendue au Niger pour faire pression sur le nouveau gouvernement, le mettant en garde contre la conclusion de tout accord avec la société militaire privée russe Wagner et l’exhortant à rétablir le statu quo favorable à Washington.

Les Nigériens ont largement soutenu le coup d’État, selon un récent sondage de The Economist – 78% ont soutenu la prise de pouvoir, tandis que 73% voulaient que leurs nouveaux dirigeants conservent le pouvoir « pour une période prolongée » ou « jusqu’à la tenue de nouvelles élections. »