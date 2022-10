L’UE préoccupée par le vote de l’ONU sur l’Ukraine – Borrell

Il y a eu trop d’abstentions, s’est plaint le chef de la diplomatie européenne

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a exprimé sa déception que davantage de pays n’aient pas soutenu la dernière résolution de l’ONU sur la non-reconnaissance des référendums sur l’adhésion de la Russie dans les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk et dans les régions de Zaporozhye et de Kherson.

S’exprimant jeudi à l’Académie diplomatique européenne, Borrell s’est dit heureux que “le système a très bien réagi” après que 143 pays de l’Assemblée générale des Nations Unies ont voté pour rejeter les référendums, avec seulement cinq pays, dont la Russie, votant contre la résolution.

« Il y a eu beaucoup de travail derrière [this result]beaucoup de sensibilisation auprès de nombreuses personnes afin d’être sûr que nous étions au-dessus de la ligne 140, “ dit le haut diplomate.

Cependant, Borrell a poursuivi en déclarant qu’il était “inquiet parce qu’il y avait trop d’abstentions” alors que 45 pays, dont la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud, la Thaïlande et Cuba, ont choisi de s’abstenir de voter pour la résolution.

“Quand plus ou moins 20% de la communauté mondiale a décidé de ne pas soutenir ou de ne pas rejeter l’annexion russe – pour moi, c’est trop”, dit le diplomate, ajoutant que “nous sommes contents car la bouteille est assez pleine, mais elle est un peu vide.”

Borrell a insisté sur le fait que davantage de travail devait être fait pour convaincre davantage de pays de condamner la Russie et “faire rejeter le monde” Campagne militaire de Moscou contre l’Ukraine.

Les commentaires du diplomate interviennent alors que la Russie accuse les États-Unis et leurs alliés d’utiliser “terreur diplomatique” obliger davantage de pays à soutenir la résolution de l’ONU. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré jeudi que les nations occidentales étaient “tordre les bras des pays en développement et les menacer de toutes sortes de châtiments” pour les amener à condamner la Russie.

«Ce n’est que par un chantage et des menaces non déguisés qu’ils ont réussi à garantir le résultat. Nous comprenons tous parfaitement. Et les déclarations des Américains selon lesquelles ils ne persuadent personne, et que chacun vote par lui-même, sont un mensonge. Et ils le savent aussi », dit Lavrov.

Avant de lancer son opération militaire en Ukraine en février, la Russie a reconnu la souveraineté des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, arguant que Kiev n’avait pas réussi à représenter et à protéger les personnes qui y vivaient. Les résidents de deux autres régions, Kherson et Zaporozhye, ont également voté à de larges majorités lors de référendums publics pour déclarer l’indépendance et rejoindre la Russie. Le président Vladimir Poutine a signé le 5 octobre des traités d’unification avec les quatre nouvelles régions russes.