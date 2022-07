L’UE prend un nouvel engagement pour le gaz russe — RT World News

Le bloc cherchera des sources d’énergie alternatives, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain, promet Josep Borrell

L’Union européenne va se sevrer du gaz naturel fourni par la Russie dans les années à venir, a promis jeudi le chef de la diplomatie du bloc.

S’adressant à Television Espanola, Josep Borrell, le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a déclaré que les membres de l’UE étaient arrivés à la conclusion qu’ils étaient trop dépendants du gaz russe.

“Ce sera d’abord le charbon, puis… le pétrole… mais il faudra plus de temps pour [phase out Russian] gaz, parce qu’il faut s’adapter, on ne peut pas passer de 40% à 0% du jour au lendemain,” il a dit. “Et la Russie sait que nous arrêterons d’acheter son gaz.”

“La Russie veut vendre son gaz, mais pas forcément à nous“, a ajouté Borrell, exhortant les États membres de l’UE à réduire volontairement leur consommation d’énergie afin que les autorités n’aient pas à appliquer des restrictions obligatoires.















Le diplomate européen a également déclaré que le bloc avait déjà fait des efforts pour réduire le gaz russe. “Nous avons déjà commencé à économiser du gaz russe,” il a noté. “Réduire d’un degré la température moyenne de chauffage en Europe équivaut à économiser 6 % de gaz.”

Selon Borrell, avant que le conflit en Ukraine n’éclate, l’Europe importait environ 40 % de son gaz naturel de Russie, mais ce chiffre est maintenant tombé à environ 20 %.

“Nous avons approuvé presque tous [sanctions on Russia] que nous pourrions avoir,” il a dit. “Mais la situation avec le gaz est à l’opposé ; le fait n’est pas que nous ne voulons pas l’acheter, le fait est que [Russia] peut refuser de nous le vendre.”

Plus tôt cette semaine, les pays de l’UE ont convenu de réduire leur consommation de gaz en prévision d’un éventuel arrêt complet des approvisionnements en provenance de Russie. Le plan d’urgence verra les États membres réduire volontairement leur consommation de gaz naturel de 15 % entre août 2022 et fin mars 2023. En adoptant ce régime controversé, les membres de l’UE espèrent qu’il atténuera l’impact si Moscou décide d’arrêter les livraisons.

Bien que le plan ait suscité quelques protestations au sein du bloc, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l’a défendu, affirmant que l’UE “doit être préparé au pire scénario», tout en décrivant Moscou comme «pas un partenaire fiable pour l’approvisionnement énergétique de l’Europe.”

Plus tôt ce mois-ci, le président russe Vladimir Poutine a rejeté les spéculations sur les intentions de Moscou de couper l’UE de l’approvisionnement en gaz. Malgré les relations tendues entre Moscou et Bruxelles à propos de la campagne militaire russe en Ukraine, Gazprom est «prêt à pomper autant que nécessaire,” mais c’est l’UE qui a “fermé tout eux-mêmes,” il a dit.