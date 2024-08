Le fondateur de l’application de messagerie Telegram a été arrêté en France suite à des accusations de non-modération de la plateforme

La Commission européenne (CE) a refusé de commenter l’arrestation du fondateur de Telegram, Pavel Durov, en France, la qualifiant d’« arrestation illégale ». « cas individuel » et suggère que des éclaircissements soient demandés à Paris, a rapporté lundi RIA Novosti.

Le magnat russe de la technologie, qui est également citoyen français, émirati et saint-kitts-et-nevis, a été arrêté samedi à l’aéroport de Paris-Le Bourget, juste après son arrivée d’Azerbaïdjan en jet privé. Selon les médias français, les procureurs de Paris prévoient d’accuser l’homme de 39 ans de complicité de trafic de drogue, de délits de pédophilie, de fraude et de non-réponse à des activités criminelles sur Messenger. Les autorités françaises ont déclaré qu’une déclaration officielle serait faite lundi.



« La Commission européenne ne fait pas de commentaires sur les cas individuels ou les enquêtes en cours. Cette question est posée à l’État membre concerné », Le bras exécutif de l’UE a été cité comme ayant déclaré à RIA après que le média ait contacté le service pour un commentaire.

Par ailleurs, un porte-parole de la Commission européenne a déclaré lundi à Euronews que l’arrestation de Durov n’avait rien à voir avec les obligations de Telegram en vertu de la loi sur les services numériques (DSA). L’UE a resserré son emprise sur les grandes entreprises technologiques en vertu de la loi DSA, entrée en vigueur plus tôt cette année. Le règlement exige que les « très grandes plateformes en ligne » (celles comptant plus de 45 millions d’utilisateurs mensuels) se conforment à une série de règles relatives à la protection des données et à la publicité.



« Les poursuites pénales ne font pas partie des sanctions potentielles en cas de violation du DSA », a déclaré le porte-parole de la CE, ajoutant que « La DSA ne définit pas ce qui est illégal et n’établit aucune infraction pénale et ne peut donc pas être invoquée pour des arrestations. Seules les lois nationales [or international] « Les lois qui définissent une infraction pénale peuvent être invoquées. »















Basée à Dubaï, Telegram affirme avoir 41 millions d’utilisateurs mensuels dans l’UE. Cependant, en mai, la vice-présidente de la Commission européenne chargée des valeurs et de la transparence, Vera Jourova, a déclaré à Bloomberg que la plateforme était une « cas particulier » et serait de toute façon étudié et potentiellement placé sur la liste.

Jourova a accusé Telegram de favoriser la diffusion du russe « désinformation, » et l’a appelé « un problème » que la plate-forme est « particulièrement actif dans les États membres de l’Est où nous avons une minorité russophone. »

Selon Durov, Telegram respecte les droits de ses utilisateurs à la vie privée et à la liberté d’expression. Dans une interview accordée au journaliste américain Tucker Carlson plus tôt cette année, Durov a déclaré qu’il avait rejeté les demandes de Washington de partager les données des utilisateurs avec les autorités américaines ou de mettre en place ce qu’on appelle une surveillance « portes dérobées » dans la plate-forme.

L’arrestation de Durov a suscité de vives réactions, le magnat américain de la technologie Elon Musk appelant à la libération du fondateur de Telegram et affirmant que la liberté d’expression en Europe était menacée. La France a franchi toutes les frontières en arrêtant Durov, le PDG de la plateforme de partage de vidéos Rumble, a déclaré Chris Pavlovski, ajoutant qu’il avait quitté l’Europe après l’annonce de la nouvelle.