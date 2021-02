L’UE prend des mesures pour permettre la poursuite des flux de données vers la Grande-Bretagne après le Brexit

BRUXELLES, 19 février (Reuters) – La Commission européenne a déclaré vendredi que les lois britanniques sur la protection des données étaient conformes à celles de l’Union européenne malgré le Brexit et qu’elle lancerait un processus pour permettre un flux continu de données policières et financières de l’UE vers la Grande-Bretagne pendant les 4 prochaines années.

Les flux de données financières sont essentiels pour que les entreprises et les services de police et de renseignement des deux côtés puissent échanger des enregistrements, même si les lois de l’UE sur la protection des données ne lient plus la Grande-Bretagne après son départ du bloc l’année dernière.

Mais Londres avait déjà incorporé les règlements de l’UE dans ses propres lois sur la protection des données personnelles et l’UE ne vérifierait à nouveau que dans quatre ans pour voir si elles n’avaient pas divergé de l’UE pendant cette période avant une autre extension.

« Garantir un flux libre et sûr des données personnelles est crucial pour les entreprises et les citoyens des deux côtés de la Manche. Le Royaume-Uni a laissé l’UE, mais pas la famille européenne de la vie privée », a déclaré la vice-présidente de la Commission pour les valeurs et la transparence, Vera Jourova.

« Dans le même temps, nous devons nous assurer que notre décision résistera à l’épreuve du temps. C’est pourquoi nous avons inclus des mécanismes clairs et stricts en termes de suivi et d’examen, de suspension ou de retrait de ces décisions, pour faire face à tout développement problématique du système britannique après la l’adéquation serait accordée », a-t-elle déclaré.

Avant que l’UE n’accorde officiellement le statut d’adéquation aux lois britanniques, elle doit encore consulter son comité européen de protection des données et obtenir le feu vert d’un comité composé de représentants des gouvernements de l’UE.

Cela devrait être terminé avant la fin du mois de juin, lorsqu’un accord provisoire pour les flux de données après le Brexit prend fin (rapport de Jan Strupczewski, édité par John Chalmers)