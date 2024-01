L’UE poussera un « soupir de soulagement » si Keir Starmer bat Rishi Sunak aux prochaines élections

L’UE poussera un « soupir de soulagement » si le leader travailliste Sir Keir Starmer remporte les prochaines élections générales, a affirmé la secrétaire fantôme d’Irlande du Nord, Hilary Benn.

Benn, ancien partisan du Remainer, a également semblé suggérer que les travaillistes devraient rechercher des liens plus étroits avec le bloc de Bruxelles si Rishi Sunak était évincé de Downing Street.

« Et nous devons reconnaître que, même si l’UE a une grande expérience dans la négociation d’accords avec des pays qui s’en rapprochent, elle n’a jamais eu à conclure un accord… avec un grand pays qui s’en est retiré.

«Maintenant, je crois fermement aux qualités curatives du temps. Et il ne fait aucun doute que l’arrivée d’un gouvernement travailliste, si nous gagnons… sera accueillie dans l’UE par un grand et audible soupir de soulagement.»

Le député central de Leeds, dont le père Tony Benn était un ardent eurosceptique, a ajouté : « Je pense qu’il y aura un moment où nous nous regarderons de l’autre côté de la Manche et disons ‘vous savez quoi, nous sommes toujours grands et importants’. partenaires commerciaux, nous sommes toujours amis et alliés, nous coopérons en matière de politique étrangère et de sécurité et nous devons faire davantage dans ce sens… alors ne serait-il pas logique d’avoir une relation plus étroite ?

« Et pourquoi est-ce si important ? Eh bien, c’est évidemment important sur le plan économique, mais il y a autre chose qui est encore plus important : la construction d’alliances dans un monde dangereux.»

