L’UE pousse Israël vers une solution à deux États après la guerre à Gaza

BRUXELLES

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont pressé lundi Israël en faveur d’une éventuelle solution à deux États avec les Palestiniens après la guerre à Gaza, lors de réunions avec les plus hauts diplomates des deux parties et des principaux États arabes à Bruxelles.

L’attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre et la réponse militaire dévastatrice d’Israël qui a suivi ont plongé le Moyen-Orient dans de nouveaux troubles et fait craindre un conflit plus large.

Mais alors que l’effusion de sang semble avoir rendu encore plus loin une solution à long terme, les responsables de l’UE insistent sur le fait qu’il est désormais temps de parler d’une résolution définitive du conflit israélo-palestinien.

Les 27 ministres de l’UE ont d’abord rencontré le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, avant de s’asseoir séparément avec le plus haut diplomate de l’Autorité palestinienne, Riyad al-Maliki.

Les ministres des Affaires étrangères de l’Égypte, de la Jordanie et de l’Arabie saoudite se sont également entretenus avec les ministres européens.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été condamné par les Nations Unies et a défié les États-Unis, leur principal soutien, en rejetant les appels en faveur d’un État palestinien.

L’attaque israélienne contre Gaza a fait plus de 25 000 morts parmi les Palestiniens, en grande majorité des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré à Israël que « la paix et la stabilité ne peuvent être construites uniquement par des moyens militaires ».

“Quelles sont les autres solutions qu’ils ont en tête ? Faire partir tous les Palestiniens ? Les tuer ?” » dit Borrell.

“Seule solution”

Katz a ignoré les questions des journalistes sur une future solution à deux États et a déclaré qu’Israël se concentrait désormais sur le retour des otages et sur la garantie de sa propre sécurité.

L’UE a lutté pour une position unie sur le conflit à Gaza alors que les fervents partisans d’Israël, comme l’Allemagne, ont rejeté les demandes de cessez-le-feu immédiat formulées par des pays comme l’Espagne et l’Irlande.

Mais il existe un soutien général au sein du bloc en faveur d’une solution à deux États.

“La solution à deux Etats est la seule solution, et même ceux qui ne veulent pas la connaître n’ont pas encore trouvé d’autre alternative”, a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock.

Borrell a fait circuler ce qu’il a appelé une « approche globale » pour trouver la paix, impliquant la communauté internationale en organisant une conférence qui aboutirait à un plan à soumettre aux Israéliens et aux Palestiniens.

Le document indique que la communauté internationale devrait alors éventuellement “exposer les conséquences qu’elle envisage d’attacher à l’engagement ou au non-engagement du plan de paix” de part et d’autre.

Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a déclaré que « la poursuite par Israël des mesures visant à saper la solution à deux États condamne l’avenir de la région à davantage de conflits et de guerres ».

“Le monde entier dit que la seule façon de sortir de cette misère est la solution à deux Etats. Ainsi, le parti qui s’oppose aux droits de tous les peuples de la région, y compris les Israéliens, à la paix ne peut pas être laissé pour compte”, a-t-il déclaré. .