Dans le tweet de lundi, Stella Kyriakides, la commissaire européenne à la santé et à la sécurité alimentaire, mentionné que chaque vaccin compte dans leurs efforts pour sauver les gens contre le virus mortel Covid-19.

«Notre priorité est de nous assurer que les livraisons de vaccins # COVID19 ont lieu pour protéger la santé des [Europeans]. C’est pourquoi @EU_Commission a décidé conjointement avec tous les États membres d’engager des poursuites judiciaires contre AstraZeneca ». elle a tweeté.

Des sources ont déclaré à Reuters et Politico la semaine dernière que Bruxelles envisageait une action en justice contre la société pharmaceutique, qui s’était engagée à ne pas tirer de profit de la vente de Covid-19 jab pendant la pandémie.

AstraZeneca a rejeté l’action en justice comme « Sans mérite » et a juré de se défendre devant le tribunal. «AstraZeneca a pleinement respecté l’accord d’achat anticipé avec la Commission européenne et se défendra fermement devant les tribunaux. Nous pensons que tout litige est sans fondement et nous nous réjouissons de cette opportunité de résoudre ce différend dès que possible ». la société a déclaré dans un communiqué.

La décision de l’UE intervient après que la société a manqué plusieurs délais contractuels liés à la livraison de son vaccin Covid-19.

La société a livré 30 millions de jabs à l’UE au premier trimestre au lieu des 100 millions prévus par le contrat. Il est également prévu de manquer largement les objectifs de livraison du deuxième trimestre.

Le vaccin a également fait l’objet d’un examen minutieux sur des effets secondaires très rares, y compris des caillots sanguins potentiellement mortels, et son utilisation a donc été limitée à travers le bloc. De nombreux commentaires très critiques ont influencé l’adoption du jab, certains médecins en France affirmant qu’ils avaient dû jeter des vaccins inutilisés et désormais périmés.

Vendredi dernier, le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a rejeté l’idée de poursuivre la société anglo-suédoise, après que l’UE a déclaré qu’elle aurait besoin du soutien des 27 pays avant d’entamer une action en justice.

S’exprimant lors d’une conférence de presse jeudi, un porte-parole de la Commission européenne a déclaré que l’UE avait décidé de ne pas prendre une option d’achat de 100 millions de clichés Covid-19 supplémentaires à AstraZeneca.

L’UE s’est tournée vers Pfizer et Moderna pour obtenir plus de tirs, affirmant qu’elle reviendrait « éprouvé » la technologie des vaccins dans la lutte contre le virus.

