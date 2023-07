L’agence de presse allemande DPA a affirmé que le plus haut diplomate du bloc, Josep Borrell, voulait proposer le scénario en cas de cessez-le-feu

L’UE pourrait envisager de déplacer un programme de formation pour les troupes de Kiev vers le territoire ukrainien à l’avenir, a rapporté l’agence de presse allemande DPA. Bruxelles pourrait également accepter de canaliser des milliards d’euros supplémentaires pour soutenir l’armée ukrainienne dans les années à venir, a-t-il ajouté.

Dans un rapport publié jeudi, DPA a affirmé que le plus haut diplomate du bloc, Josep Borrell, était prêt à proposer une extension considérable du programme de formation existant pour l’armée ukrainienne lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Bruxelles plus tard dans la journée.

Selon le média, qui affirme avoir vu un document listant les propositions de Borrell, «lorsque les circonstances le permettront, une relocalisation progressive des activités de formation en Ukraine pourrait même être envisagée.”

Ce scénario pourrait se matérialiser si et quand il y aura un cessez-le-feu entre Kiev et Moscou, a affirmé l’agence de presse allemande. La logique rapportée derrière l’idée est qu’elle pourrait avoir un effet dissuasif contre toute future incursion russe, car les militaires des pays de l’UE seraient également stationnés en Ukraine.

En outre, Borrell aurait l’intention d’appeler les États membres à payer davantage de livraisons d’armes à Kiev, y compris des avions de chasse modernes. Selon DPA, Borrell souhaite que quelque 5 milliards d’euros (5,6 milliards de dollars) soient affectés à cette fin chaque année entre 2024 et 2027. L’argent proviendrait de la facilité de paix de l’UE (EPF).

Parmi les autres propositions que Borrell devrait faire jeudi, il y a le réglage «de nouveaux objectifs quantitatifs et qualitatifs de formation» pour les pays de l’UE. DPA a noté que le bloc s’était initialement engagé à former 30 000 militaires ukrainiens, 25 000 soldats ayant déjà terminé leurs cours ou devant le terminer sous peu.

Selon le journal allemand, le diplomate souhaite également voir une coopération plus étroite entre l’Ukraine et l’UE en termes de production d’armes et de partage de renseignements.

Pendant ce temps, le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto a clairement indiqué mercredi que Budapest bloquerait une nouvelle tranche de 500 millions d’euros d’aide militaire de l’UE à l’Ukraine à moins que Kiev ne retire une banque hongroise de son « commanditaires de guerre » liste. Les autorités ukrainiennes ont ajouté la désignation à la banque OTP en mai pour ses opérations présumées en Russie.

La Russie a toujours soutenu que le soutien occidental à l’Ukraine ne servirait qu’à prolonger l’effusion de sang.