La Commission européenne recommandera de retenir des fonds du gouvernement hongrois en raison d’allégations de corruption dans le pays, a déclaré Bloomberg mercredi, confirmant des informations antérieures parues dans la presse hongroise. Le bilan devrait être dévoilé dès dimanche.

L’UE a lancé une enquête contre la Hongrie peu de temps après que son Premier ministre, Viktor Orban, a renforcé sa position nationale en remportant les élections générales d’avril dans une victoire écrasante. L’enquête a été déclenchée en vertu d’une loi de l’UE récemment adoptée qui lie les paiements de subventions aux États membres à leur respect des normes de l’état de droit du bloc.

Selon les sources de Bloomberg, la Commission européenne est presque prête à publier ses conclusions. L’organe exécutif doit recommander de réduire considérablement le financement en attendant une amélioration du respect des normes, ont déclaré à l’agence de hauts responsables de l’UE.

La décision finale sera prise dans les trois mois suivant la publication du rapport, avec une majorité qualifiée des voix des membres du bloc requise pour l’adopter.

Selon Bloomberg, Bruxelles pourrait accorder à Budapest un délai de grâce pouvant aller jusqu’à trois mois pour suivre ses recommandations et mettre en œuvre un certain nombre de mesures que le gouvernement hongrois a promis d’adopter pour apaiser les inquiétudes de l’UE.















Selon EUobserver, une publication spécialisée dans la couverture des politiques de l’UE, jusqu’à 70 % des financements dus entre 2021 et 2027 pourraient être refusés à la Hongrie pour cause de non-conformité. La somme totale s’élèverait à plus de 40 milliards d’euros, selon le rapport Bloomberg. Le gouvernement Orban n’a pas été autorisé à accéder à l’argent de l’UE pendant l’enquête.

Les mesures anti-corruption que Budapest a proposées fin août comprennent la création d’une nouvelle autorité chargée de superviser les dépenses des fonds de l’UE et la modification des lois hongroises sur les marchés publics. La ministre de la justice du pays, Judit Varga, a rencontré des responsables de l’UE la semaine dernière pour discuter du paquet.

Le calendrier de publication du rapport sur la corruption a été révélé pour la première fois par le journal hongrois Nepszava mardi soir. Ses sources ont déclaré que 20% des subventions de l’UE risquaient d’être suspendues à moins que Budapest ne réponde aux exigences de Bruxelles.

La punition, si elle était appliquée, serait le premier cas de ce genre. Les dirigeants de l’UE ont exprimé leurs inquiétudes concernant l’État de droit dans plusieurs pays d’Europe de l’Est, notamment la Hongrie et la Pologne.