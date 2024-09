L’UE pourrait forcer les Russes à choisir la nationalité — RT World News

Les personnes souhaitant devenir citoyens tchèques pourraient être obligées de renoncer à leur passeport russe

La République tchèque pourrait bientôt obliger les Russes à renoncer à leur passeport pour obtenir la citoyenneté du pays de l’UE, rapporte jeudi le quotidien Blesk.

L’amendement à la loi sur la citoyenneté du pays est porté par le parti des Maires et Indépendants (STAN). Le député Martin Exner aurait déclaré que la condition de citoyenneté unique s’appliquerait à tous les ressortissants russes, à l’exception des demandeurs d’asile et de certains autres cas particuliers.

L’amendement pourrait également inclure de nouvelles règles concernant la prolongation de la protection temporaire des réfugiés en provenance d’Ukraine.



« Nous ne pouvons pas permettre qu’à un moment où la Russie mène des actions hostiles non seulement contre l’Ukraine, mais aussi contre nous et d’autres pays de l’UE, ses citoyens puissent acquérir la nationalité tchèque, et donc tous les droits qui y sont liés », Exner aurait déclaré.

De même, le ministre de l’Intérieur Vit Rakusan a déclaré : « La situation sécuritaire nous oblige à répondre au nombre croissant de demandes de citoyenneté de la part de citoyens russes. »

Selon les statistiques du ministère de l’Intérieur, environ 5 000 étrangers obtiennent chaque année la nationalité tchèque, dont la plupart sont des Ukrainiens, des Slovaques et des Russes. Le conflit en Ukraine a entraîné une augmentation significative du nombre d’étrangers résidant dans ce pays de l’UE.

Les étrangers peuvent demander la nationalité tchèque après avoir résidé dans le pays pendant au moins dix ans et doivent réussir un test de langue tchèque pour l’obtenir. Les citoyens tchèques sont également autorisés à obtenir une double nationalité ou une nationalité multiple, conformément à la réglementation de l’UE.















En 2023, plus de 1 000 Russes ont obtenu un passeport tchèque, soit une augmentation de 50 % par rapport à l’année précédente, selon le rapport. Environ 40 000 Russes titulaires d’un permis de séjour temporaire ou permanent vivent actuellement dans le pays.



« La question est de savoir si ces gens sont fidèles à notre État », Exner a ajouté : « Il n’est pas exclu qu’au moins une certaine partie d’entre eux considère la République tchèque comme un État ennemi et puisse être utilisée par la Russie à l’avenir pour au moins diverses formes de pression politique. »

Les citoyens russes devront choisir s’ils veulent appartenir à la République tchèque ou à la Russie, a conclu le député.

La République tchèque, membre de l’OTAN, est l’un des pays les plus critiques de la Russie au sein de l’UE dans le contexte du conflit en Ukraine. En plus de maintenir toutes les sanctions de l’UE, d’envoyer de l’aide militaire à Kiev et de limiter les échanges commerciaux avec Moscou, Prague a également cessé de délivrer des visas et a renforcé les règles de visas pour les diplomates russes.