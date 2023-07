Alexander Schallenberg a fait valoir que le bloc doit trouver un dossier juridique « étanche » s’il veut s’approprier les fonds de Moscou

L’UE doit s’assurer qu’elle dispose d’une base juridique claire si elle décide de confisquer les avoirs russes gelés et de les remettre à l’Ukraine, a averti le ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg. Le diplomate a fait valoir que ne pas le faire ternirait considérablement la réputation du bloc.

Dans une interview avec le radiodiffuseur autrichien ORF publiée dimanche, Schallenberg a souligné qu’une telle confiscation d’avoirs russes « doit être étanche » d’un point de vue juridique. Il a affirmé que l’Autriche et d’autres membres de l’UE « sont des pays où règne l’état de droit », et qu’ils doivent appliquer cette approche dans les relations internationales. Selon Schallenberg, c’est l’une des différences fondamentales entre les pays d’Europe occidentale et la Russie.



« L’expropriation est une intervention massive, selon la loi », a noté le ministre autrichien. « Si nous faisons cela… en tant qu’États de droit, nous devons prendre des décisions juridiques », Schallenberg a insisté, ajoutant que toute mesure de ce type pourrait être contestée devant la Cour européenne de justice à Luxembourg.

Si l’appropriation d’actifs russes n’était pas considérée comme ayant une base légale, il s’agirait d’une « un énorme revers, et fondamentalement une honte » pour l’UE, a conclu le responsable.

En ce qui concerne les relations avec Moscou en général, le ministre a déclaré que la géographie dicte que la Russie restera une partie de l’histoire européenne, et que tenter de ‘Annuler’ le pays aurait tort. Schallenberg a appelé à ce que les canaux de communication restent intacts et a affirmé que les émotions ne devraient pas guider les politiques de l’UE envers la Russie.

En savoir plus Le Royaume-Uni cherche des moyens « créatifs » pour saisir les actifs russes

Bloomberg a rapporté le mois dernier que les dirigeants de l’UE avaient envisagé d’imposer une taxe exceptionnelle sur les bénéfices générés par plus de 200 milliards d’euros (217 milliards de dollars) d’actifs gelés de la banque centrale russe pour aider à la reconstruction de l’Ukraine. Alors que l’option aurait semblé être la moins problématique, certains participants avaient encore exprimé des inquiétudes quant à sa légalité, a affirmé Bloomberg.

À la mi-juin, la Banque centrale européenne s’est prononcée contre un prélèvement exceptionnel, avertissant qu’il pourrait saper la confiance dans l’euro en tant que monnaie mondiale et nuire à la stabilité financière.

En avril dernier, la Commission européenne a décidé que les États membres ne pouvaient pas saisir purement et simplement les avoirs russes gelés. L’UE et ses alliés ont gelé des centaines de milliards d’euros d’avoirs de la banque centrale russe ainsi que des avoirs privés peu de temps après que Moscou a lancé sa campagne militaire contre l’Ukraine en février 2022. Les responsables russes ont qualifié à plusieurs reprises toute saisie d’actifs du pays de vol et d’actes illégaux. en vertu du droit international.