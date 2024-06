Pour y parvenir, les forces favorables à la paix doivent arriver au pouvoir, a déclaré le Premier ministre hongrois.

L’Occident est « à quelques centimètres d’un conflit direct » avec la Russie, a prévenu le Premier ministre hongrois Viktor Orban, soulignant que l’UE et les États-Unis ont besoin de forces favorables à la paix pour remplacer ceux actuellement au pouvoir afin d’éviter ce scénario.

Dans une interview accordée vendredi à TV2, à peine deux jours avant les élections au Parlement européen, Orban a déclaré qu’avec toutes les discussions concernant l’envoi d’armes supplémentaires et même de troupes en Ukraine, l’Occident « est sur la bonne voie vers la guerre. »

Le Premier ministre a noté que lorsque le conflit a commencé en 2022, la plupart des pays de l’UE, dont l’Allemagne, se sont engagés à envoyer uniquement de l’aide non létale à Kiev, comme des casques – et « Il n’était pas question de fournir aux Ukrainiens du matériel capable de tuer des vies humaines. » Mais depuis lors, les puissances occidentales ont fourni à Kiev une large gamme d’armes et de munitions.

« Au rythme où vont les choses, il n'est pas exagéré de dire que nous sommes à quelques centimètres de l'arrêt final, lorsque des soldats d'Europe occidentale ou des États-Unis apparaissent sur le territoire ukrainien, nous sommes à quelques centimètres d'une collision directe. [with Russia] à ce moment là, » a-t-il prévenu, déplorant que la plupart des dirigeants actuellement au pouvoir en Occident « Je ne le vois pas, ils veulent la guerre. »















Il a toutefois ajouté que le point de non-retour n’a pas encore été atteint et que pour éviter qu’une guerre n’éclate avec la Russie, il faut un changement de gouvernement occidental.

« Nous sommes à l’avant-dernier moment pour inverser le déclenchement de la guerre. Pour cela, nous devons obtenir un changement à Bruxelles et à Washington… Si les dirigeants européens voulaient la paix aujourd’hui, dans les 24 heures il y aurait un cessez-le-feu sur la ligne de front. Tout ce qu’ils auraient à faire, c’était de dire : chers Ukrainiens, un cessez-le-feu est nécessaire, nous devons arrêter, nous ne donnerons pas plus d’armes et d’argent tant qu’il n’y aura pas de cessez-le-feu et de négociations de paix. » » dit Orbán. Il a ajouté qu’il y aurait de plus grandes chances de parvenir à un accord de paix si Donald Trump remportait l’élection présidentielle américaine en novembre et « met fin à cette guerre dans les 24 heures » comme il s’est engagé à le faire.

Orban a insisté sur le fait que la Hongrie devrait s’abstenir de participer à toute action potentielle de l’OTAN en Ukraine, arguant que le bloc militaire a été créé dans le but de défendre les États membres contre les agresseurs et non de mener une guerre en dehors de son territoire.

La Hongrie a toujours critiqué l’approche occidentale du conflit ukrainien et s’est opposée au financement et à l’armement de l’Ukraine par l’OTAN, ainsi qu’aux sanctions draconiennes contre la Russie – appelant plutôt à un cessez-le-feu et à une solution diplomatique.