Les drapeaux de l’UE flottent en berne devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles, en Belgique, le 4 décembre, en hommage à l’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing, décédé à l’âge de 94 ans des complications de Covid-19. | Agence Dursun Aydemir / Anadolu via Getty Images

Cette semaine, l’UE s’est dotée d’un nouvel outil puissant – un outil qui pourrait donner un coup de pouce à Biden.

L’Union européenne a une nouvelle façon de punir les auteurs de violations des droits de l’homme dans le monde.

Cette semaine, l’UE a approuvé une loi qui donnera au bloc le pouvoir d’interdire les voyages et de geler les avoirs des personnes et entités impliquées ou associées à des violations des droits de l’homme, y compris le génocide, l’esclavage, les arrestations et meurtres extrajudiciaires, la violence sexiste, la traite des êtres humains et d’autres abus qui sont «généralisés, systématiques ou qui sont autrement très préoccupants».

L’adoption par l’UE de cette loi est un gros problème, à la fois symboliquement et pratiquement. L’un des principes fondamentaux de l’Union européenne est l’engagement en faveur des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit. Mais il a parfois échoué. Ce nouvel outil renforcera ces engagements.

Les 27 États membres de l’UE étaient d’accord – y compris certains des pays du bloc en recul démocratique comme la Hongrie, qui avait auparavant retardé les tentatives de faire adopter ce type de loi à l’échelle de l’UE.

Concrètement, cela donne à l’UE beaucoup plus de flexibilité pour déterminer qui et ce qu’elle peut cibler en cas de violation des droits. Auparavant, l’UE se limitait principalement à appliquer des sanctions dans des situations spécifiques à un pays, comme un conflit, comme en Syrie, ou pour certaines questions telles que le terrorisme ou les cyberattaques.

Étant donné que cette loi s’applique à tous les États membres de l’UE, elle empêche les contrevenants de voyager – y compris de belles destinations de vacances sur, par exemple, la Côte d’Azur – et d’accéder aux actifs et de les localiser.

Juliet Sorensen, professeur de droit au Centre pour les droits de l’homme internationaux de la Northwestern Pritzker School of Law, m’a dit que cela «est assez important car cela concerne les flux financiers, dont, bien sûr, l’UE est en général un élément clé.

Le nouveau régime de sanctions mondiales de l’UE emprunte au Global Magnitsky Act des États-Unis, qui donne aux États-Unis le pouvoir d’imposer des sanctions à tout fonctionnaire responsable ou lié à des violations des droits de l’homme ou à la corruption dans le monde. D’autres pays, comme le Royaume-Uni et le Canada, ont également adopté des versions de la loi.

Le régime de sanctions de l’UE présente certains défauts – par exemple, il n’inclut pas la corruption et il oblige tous les États membres à s’accorder sur des sanctions, ce qui peut diluer son efficacité lorsque la politique et les intérêts nationaux entrent en jeu.

Mais encore, la décision du bloc de rejoindre officiellement le club pourrait être un outil puissant pour les alliés occidentaux pour coordonner l’action contre les violateurs des droits humains.

L’administration Trump a souvent utilisé son pouvoir en vertu de la loi Magnitsky pour sanctionner les contrevenants aux droits de l’homme, mais maintenant les États-Unis peuvent mieux se coordonner avec leurs partenaires de l’UE sur toute action. C’est particulièrement une bonne nouvelle pour la nouvelle administration Biden-Harris, qui est impatiente de restaurer et de renforcer les partenariats de l’Amérique avec les alliés occidentaux.

«Cela montre qu’il y a une puissance de feu mondiale supplémentaire dans la boîte à outils de l’UE», m’a dit Julia Friedlander, chercheur principal pour les relations économiques transatlantiques au Conseil atlantique. «Il est important d’entrer dans une nouvelle administration américaine, car l’UE sera en mesure de montrer que nous sommes des acteurs mondiaux, que nous assumons une partie de cette responsabilité supplémentaire.»

Pourquoi ces lois de type Magnitsky sont importantes

En 2012, le président Barack Obama a signé la loi Magnitsky, du nom de l’avocat russe Sergei Magnitsky.

Magnitsky a travaillé pour Hermitage Capital, un fonds d’investissement fondé par le financier américain Bill Browder, qui était autrefois un important investisseur étranger en Russie. Magnitsky aurait découvert un stratagème massif de fraude et de corruption du gouvernement russe. Il a été emprisonné en Russie et est mort en détention en 2009; des enquêteurs indépendants ont découvert qu’il avait été battu et se sont vu refuser un traitement médical.

En réponse, Browder a fait pression sur les législateurs américains, attirant l’attention sur le traitement de Magnitsky et les exhortant à punir la Russie et les responsables impliqués.

Le Congrès a adopté à une écrasante majorité la législation, qui visait tous les violateurs des droits humains russes, y compris ceux impliqués dans la détention et la mort de Magnitsky. (La Russie, bien sûr, a méprisé cela et a riposté en interdisant aux citoyens américains d’adopter des enfants russes – ce qui était le sujet discuté lors de la tristement célèbre réunion de la Trump Tower en juin 2016.)

En 2016, les États-Unis se sont appuyés sur la législation et ont adopté la loi Magnitsky à l’échelle mondiale, donnant aux États-Unis le pouvoir de sanctionner des individus et des entités liés à des violations des droits de l’homme ou à une corruption à grande échelle dans le monde.

Les États-Unis ont utilisé les sanctions mondiales de Magnitsky pour punir les responsables chinois responsables de la répression des Ouïghours dans la province du Xinjiang et pour punir les responsables saoudiens liés à l’assassinat extrajudiciaire du chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi. Ce mercredi seulement, les États-Unis ont imposé des sanctions Magnitsky à trois personnes et trois entités, dont un fonctionnaire kirghize pour corruption et blanchiment d’argent et un Chinois lié au crime organisé connu sous le nom de «Broken Tooth».

D’autres pays ont également adopté une version de la loi Magnitsky, notamment le Canada, le Royaume-Uni et le Kosovo. Le gouvernement australien est susceptible d’adopter bientôt un programme similaire, une décision qui ajoute un autre point de tension dans la querelle entre l’Australie et la Chine, car Pékin s’attend à ce que cela conduise à davantage de sanctions contre les responsables de la répression à Hong Kong ou au Xinjiang.

Et maintenant, les 27 États membres de l’Union européenne ont adhéré. Bien qu’elle ne porte pas officiellement le nom de Magnitsky – les Néerlandais ne voulaient apparemment pas qu’un pays se sente visé – la loi accomplira à peu près la même chose.

Comme l’a dit Sorensen, le professeur de droit du Nord-Ouest, ces lois rendront beaucoup plus difficile pour les auteurs de violations des droits de l’homme de profiter de leurs positions de pouvoir et de ranger leur argent dans des endroits dotés de systèmes bancaires fiables comme l’UE ou les États-Unis. «C’est cette idée d’isoler ces agents publics, à la fois financièrement et littéralement.»

Tout à fait littéralement, parce que l’Europe sera désormais également interdite aux déplacements en vertu de la législation.

« Plus de voyages à Cannes, Paris et Milan pour les violateurs des droits de l’homme maintenant que l’UE a mis en place une loi Magnitsky », Browder, le champion de ces lois, a écrit sur Twitter. «De nombreux dictateurs seront assis nerveusement à se demander si leurs jours à profiter du luxe européen sont terminés.»