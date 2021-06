L’UE peut arrêter le flux de données et « ralentir » les exportations britanniques dans une guerre commerciale liée au Brexit, a averti Boris Johnson

L’UE est susceptible de couper le flux de données vitales de sécurité et d’entreprise et de « ralentir » les exportations via Calais en cas de guerre commerciale liée au Brexit, a prévenu Boris Johnson.

Bruxelles dispose de plusieurs armes qu’elle peut déployer qui auraient des « conséquences économiques importantes » pour le Royaume-Uni, si le conflit sur l’Irlande du Nord s’intensifie, prédit un expert.

L’une est la décision d’« adéquation des données » accordée par Bruxelles – au soulagement des entreprises – mais qui n’est que temporaire, a déclaré Jonathan Portes, du groupe de réflexion du Royaume-Uni dans une Europe en mutation.

« L’UE pourrait légalement retirer cela à tout moment – cela aurait des implications assez graves », a averti le professeur Portes.

« Il existe d’autres barrières non tarifaires que l’UE pourrait utiliser pour perturber le commerce. Il n’est pas difficile de ralentir les choses à Calais simplement en imposant des procédures bureaucratiques supplémentaires.

L’avertissement intervient après que le Premier ministre a menacé de suspendre le protocole d’Irlande du Nord à moins que l’UE ne recule sur les contrôles et les restrictions auxquels le Royaume-Uni a souscrit.

Les tensions se sont un peu calmées – Bruxelles étant susceptible d’accepter un délai de trois mois pour l’interdiction de la vente de viandes réfrigérées à travers la mer d’Irlande – mais cela ne fera que donner un coup de fouet à la boîte.

L’accord sur l’échange de données est vital pour les entreprises, notamment dans les secteurs de la santé, des assurances et de la technologie, qui transfèrent régulièrement les informations personnelles des clients telles que les coordonnées bancaires.

Et cela aide à la coopération en matière d’application de la loi, qui a été endommagée par la perte d’accès du Royaume-Uni à la base de données de police géante SIS II et au système de mandat d’arrêt européen.

Le professeur Portes a déclaré que le Royaume-Uni invoquant l’article 16 du protocole exposerait « une rupture plus large des relations entre le Royaume-Uni et l’UE » – avec de graves conséquences.

L’Irlande du Nord est « insignifiante » pour l’économie globale du Royaume-Uni, mais il a ajouté : « les conséquences d’un conflit commercial plus large avec l’UE ne seraient certainement pas insignifiantes pour l’économie britannique ».

Plus tôt ce mois-ci, la Commission européenne a déclaré qu’elle était prête à « suspendre » certaines parties de l’accord commercial sur le Brexit à moins que le Royaume-Uni ne mette fin à son refus de mettre en œuvre le protocole – mais n’a donné aucun détail.

Anand Menon, le directeur du think-tank, a déclaré que Bruxelles avait délibérément inséré le « non-respect de l’accord de retrait [on Northern Ireland] comme justification de représailles commerciales.

Dans le passé, l’UE avait été « très politique » dans le choix de la meilleure façon d’infliger la douleur, a-t-il déclaré, donnant l’exemple des tarifs de représailles contre les États-Unis.

« Ils ont ciblé [senior Republican senator] Mitch McConnell, par exemple, ciblant des tarifs sur le whisky », a déclaré le professeur Menon.

« Ils auront réfléchi à des choses qui, selon eux, vont nuire au gouvernement, politiquement, donc ce ne sera pas une sorte de guerre tarifaire généralisée. »