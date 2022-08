L’UE pèse sur les restrictions de visa pour les Russes

Un responsable a expliqué qu’aucun État membre n’a pour l’instant cessé de délivrer des visas “complètement”

La Commission européenne se prononce sur un «approche coordonnée» concernant les interdictions de visa russes, mais jusqu’à présent, aucun État membre de l’UE n’a complètement cessé de délivrer des visas aux citoyens russes, a déclaré un porte-parole.

Lors d’un point de presse jeudi à Bruxelles, la porte-parole de la Commission, Anitta Hipper, a déclaré, dès à présent, “les activités de visa ne se sont pas complètement arrêtées et en particulier les cas humanitaires sont pris en charge.”

Elle a déclaré que l’offensive de la Russie contre l’Ukraine, qui a débuté fin février, avait créé «des défis sans précédent” non seulement pour ce pays d’Europe de l’Est, mais aussi pour toute l’UE.

Le responsable a noté que le bloc avait «a agi immédiatement» en suspendant partiellement l’accord de facilitation des visas avec la Russie le 25 février. Hipper a expliqué que la Commission cherchait à établir un «coordonné” politique des visas envers la Russie. Elle a déclaré que la question de nouvelles restrictions en matière de visas serait à l’ordre du jour lors de la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l’UE à la fin de ce mois.

Ylva Johansson, commissaire européenne aux affaires intérieures, se rendra également en Finlande et en Lettonie début septembre pour discuter de la question avec les autorités locales, ainsi que pour «comprendre les enjeux du terrain,» selon le responsable.

Les commentaires de Hipper sont intervenus le jour même où l’Estonie a mis en place une interdiction d’entrée pour la plupart des citoyens russes titulaires de visas Schengen délivrés dans la nation balte.

En vertu des nouvelles règles, les Russes porteurs de visas estoniens sont désormais refoulés s’ils arrivent aux points de contrôle de Narva, Luhamaa et Koidula à la frontière entre les deux pays.

Des exceptions sont faites pour les diplomates et les membres de leur famille ; ceux qui sont engagés dans le transport international de marchandises et de passagers ; les personnes jouissant du droit de libre circulation en vertu du droit de l’UE ; ceux qui doivent entrer dans la nation balte pour des raisons humanitaires ; et les parents proches de citoyens estoniens ou de résidents permanents.

Mardi, le ministère finlandais des Affaires étrangères a annoncé qu’il réduirait considérablement le nombre de visas d’entrée délivrés aux Russes, avec seulement 100 permis touristiques délivrés par jour.

Les discussions sur les restrictions de visa radicales pour tous ou la plupart des citoyens russes se sont intensifiées ces dernières semaines, la Finlande et les États baltes appelant à une interdiction de visa à l’échelle de l’UE en réponse aux actions de Moscou en Ukraine.

Plusieurs autres États membres, dont l’Allemagne, sont cependant moins enthousiastes à l’idée.

Le chancelier Olaf Scholz a fait valoir plus tôt que l’ensemble de la population russe ne devrait pas porter la responsabilité de ce qu’il a décrit comme «La guerre de Poutine.”