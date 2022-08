L’UE pèse sur la formation militaire de l’Ukraine – RT World News

Le plus haut diplomate de l’UE, Josep Borrell, a exprimé l’espoir qu’une mission de formation à l’échelle du bloc pour les troupes ukrainiennes sera approuvée lors d’une réunion ministérielle mardi. Certains États membres, quant à eux, ont exprimé leur scepticisme à l’égard d’une telle décision.

Les pays de l’UE envoient des armes à l’Ukraine depuis que la Russie a lancé son opération militaire dans le pays voisin en février.

« La situation sur le terrain continue d’être très mauvaise. L’Ukraine a besoin de notre soutien, et nous continuerons à le faire », a-t-il ajouté. Borrell a déclaré, cité par Reuters, après son arrivée à Prague.

Les ministres des affaires étrangères et de la défense de l’UE se réunissent dans la capitale tchèque pour discuter d’une nouvelle aide militaire et financière à Kiev. La semaine dernière, Borrell a proposé d’établir un programme de formation distinct pour les troupes ukrainiennes, similaire à la mission de formation militaire existante du bloc dans des pays comme le Tchad et le Niger.















« Un accord politique général, global [on the training mission] est ce que je pense que nous devons obtenir aujourd’hui … J’espère que nous aurons un feu vert politique pour cette mission », Borrell a déclaré aux journalistes à Prague, soulignant l’urgence de la question. “C’est le moment d’agir” il a déclaré.

Selon un document cité par Bloomberg, Kiev a demandé à Bruxelles d’organiser une formation médicale, de déminage et de tireur d’élite, entre autres domaines.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont déjà enseigné aux troupes ukrainiennes le combat urbain et comment utiliser les armes lourdes fournies par l’Occident.

“Un certain nombre de pays de l’UE organisent déjà des formations pour les Ukrainiens, mais je pense qu’il serait bon de … s’assurer que l’UE le fait collectivement de manière organisée et qui peut durer un certain temps”, a déclaré le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney.

Cependant, les ministres de plusieurs autres membres de l’UE ont exprimé leur scepticisme quant à l’entreprise. “Il reste à voir si c’est la bonne façon d’aider”, a déclaré le ministre luxembourgeois de la Défense, François Bausch, cité par l’AFP. “Je ne suis pas si convaincu.”

La ministre autrichienne de la Défense, Klaudia Tanner, a déclaré lundi à l’agence de presse APA que Vienne avait reçu le projet de proposition concernant la mission de formation la semaine dernière. “De notre point de vue, il y a encore beaucoup de questions ouvertes pour le moment”, dit Taner.

“La première question à clarifier est de savoir si une telle mission peut exister”, a-t-elle ajouté. ajoutée.