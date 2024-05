Le bloc est en passe de produire 2 millions d’obus par an pour l’Ukraine, a déclaré le commissaire européen au marché intérieur.

L’industrie de défense de l’Union européenne est partiellement passée à une économie de guerre, a déclaré le commissaire européen chargé du marché intérieur, Thierry Breton.

Kiev pourrait faire face à un « période dangereuse » Cette année, alors que les politiciens occidentaux qui le soutiennent se concentrent désormais sur les élections au Parlement européen du 6 au 9 juin et sur l’élection présidentielle américaine du 5 novembre, a expliqué Breton dans une interview accordée lundi à la chaîne française BFMTV.

La Russie pourrait bien en profiter « incertitude » et « Avance » en première ligne, dit-il.



« C’est pour cette raison que nous, en Europe, avons décidé d’augmenter considérablement nos subventions en matière d’armes et de munitions » pour l’Ukraine, a souligné le commissaire.

Selon Breton, l’UE est désormais en passe de produire 2 millions d’obus par an, dont un calibre 155 mm, pour l’Ukraine.















Il a déclaré qu’il était juste de dire que l’UE avait « entré dans une économie de guerre » du moins en termes de production de coquilles.



« Le défi consiste désormais pour nous à passer à une économie de guerre dans tous les segments de l’industrie européenne de défense. » a ajouté le commissaire.

En mars, la Commission européenne a approuvé l’allocation de 500 millions d’euros (590 millions de dollars) pour stimuler la production de coquilles dans l’UE. Selon Bruxelles, le bloc sera en mesure de fabriquer 2 millions d’obus par an d’ici fin 2025.

L’année dernière, l’UE s’est engagée à fournir à Kiev un million d’obus d’ici mars 2024. Elle a toutefois reconnu par la suite qu’elle ne serait pas en mesure d’atteindre cet objectif. Les responsables ukrainiens ont déclaré avoir reçu environ un tiers de ce qui avait été promis.

En avril, le président français Emmanuel Macron a insisté sur le fait que le passage à une économie de guerre était une nécessité. « nécessaire » alors que les dépenses de défense et les commandes militaires ont augmenté dans toute l’UE.

La Russie a averti à plusieurs reprises que l’envoi d’armes étrangères à Kiev n’empêcherait pas Moscou d’atteindre ses objectifs militaires, mais ne ferait que prolonger les combats et augmenterait le risque d’une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN. Selon les responsables de Moscou, la fourniture d’armes, le partage de renseignements et la formation des troupes ukrainiennes signifient que les pays occidentaux sont déjà devenus de facto des parties au conflit.