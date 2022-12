L’UE parvient à un accord sur une taxe sur le carbone à la frontière, la “première du genre”

Les plans du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’Union européenne ont fait un grand pas en avant mardi matin après la conclusion d’un accord provisoire entre le Conseil de l’UE et les membres du Parlement européen.

Dans un rapport, le Parlement a déclaré que la taxe CBAM serait établie “pour égaliser le prix du carbone payé pour les produits de l’UE opérant dans le cadre de l’UE Système d’échange de droits d’émission (ETS) et celui des marchandises importées.”

Selon les plans, les entreprises qui importent dans l’UE devront acheter des “certificats CBAM”. Ceux-ci serviront à combler la différence “entre le prix du carbone payé dans le pays de production et le prix des quotas de carbone dans l’EU ETS”, indique le communiqué.

La CBAM couvrira une gamme de biens et de secteurs tels que l’électricité, les engrais, l’aluminium, le ciment, l’acier et le fer. Il a également été élargi pour inclure l’hydrogène et d’autres produits comme les boulons et les vis.