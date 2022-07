L’UE parvient à un accord pour rationner le gaz au milieu des craintes russes

BRUXELLES –

Les gouvernements de l’Union européenne ont convenu mardi de rationner le gaz naturel cet hiver pour se protéger contre toute nouvelle réduction de l’approvisionnement par la Russie alors que Moscou poursuit son invasion de l’Ukraine.

Les ministres de l’énergie de l’UE ont approuvé un projet de loi européenne visant à réduire la demande de gaz de 15 % d’août à mars. La nouvelle législation implique des mesures nationales volontaires pour réduire la consommation de gaz et, si elles génèrent des économies insuffisantes, un déclencheur de mouvements obligatoires dans le bloc des 27 membres.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué cette décision, déclarant dans un communiqué que “l’UE a pris une mesure décisive pour faire face à la menace d’une rupture totale du gaz par (le président russe Vladimir) Poutine”.

Lundi, le géant russe de l’énergie Gazprom a déclaré qu’il limiterait l’approvisionnement de l’UE via le gazoduc Nord Stream 1 à 20 % de sa capacité, ce qui accroît les inquiétudes quant au fait que Poutine utilisera le commerce du gaz pour contester l’opposition du bloc à la guerre en Ukraine.

“L’hiver arrive et nous ne savons pas à quel point il fera froid”, a déclaré le ministre tchèque de l’Industrie, Jozef Sikela, dont le portefeuille politique comprend l’énergie. “Mais ce que nous savons avec certitude, c’est que Poutine continuera à jouer ses sales jeux en abusant et en faisant chanter les approvisionnements en gaz.”

L’accord ministériel a été scellé en moins d’une semaine. Il est basé sur une proposition de mercredi dernier de la Commission européenne, le bras exécutif de l’UE. Soucieuse de maintenir un front commun de l’UE face à un conflit qui ne montre aucun signe de fin, la commission a déclaré qu’un rationnement coordonné permettrait à l’ensemble du bloc de passer l’hiver si la Russie arrêtait toutes les livraisons de gaz.

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février et que l’Occident a protesté par des sanctions économiques, 12 pays de l’UE ont dû faire face à des arrêts ou à des réductions des livraisons de gaz russe.

Bien qu’elle ait accepté d’embargo sur le pétrole et le charbon russes à partir de cette année, l’UE s’est abstenue de sanctionner le gaz naturel russe car l’Allemagne, l’Italie et certains autres États membres dépendent fortement de ces importations.

“L’Allemagne a commis une erreur stratégique dans le passé avec sa grande dépendance au gaz russe et sa conviction qu’il circulerait toujours de manière constante et bon marché”, a déclaré le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, également responsable de l’énergie et vice-chancelier du pays. “Mais ce n’est pas seulement un problème allemand.”

Les perturbations du commerce énergétique de la Russie avec l’UE alimentent déjà l’inflation à des niveaux records en Europe et menacent de déclencher une récession dans le bloc alors qu’il se remettait d’un effondrement induit par la pandémie.

La compression de l’énergie ravive également les tests politiques vieux de plusieurs décennies pour l’Europe sur la coordination des politiques. Alors que l’UE a acquis une autorité centralisée sur les politiques monétaires, commerciales, antitrust et agricoles, la souveraineté nationale sur les questions énergétiques prévaut encore largement.

En signe de cela, les ministres de l’énergie ont supprimé une disposition du projet de loi sur le rationnement du gaz qui aurait donné à la Commission européenne le pouvoir de décider de tout passage d’actions volontaires à des actions obligatoires. Au lieu de cela, les ministres ont assuré que toute décision sur les étapes obligatoires serait entre les mains des États membres.

Ils ont également dilué d’autres éléments de la proposition initiale, y compris avec des exemptions pour les pays insulaires.

Néanmoins, l’accord de mardi marque une nouvelle étape dans l’intégration des politiques de l’UE et la gestion des crises.

L’accord intervient six jours seulement après que la commission a publié le projet de loi à la hâte – un contraste frappant avec les initiatives législatives passées de l’UE dans le domaine de l’énergie qui impliquaient souvent des mois ou des années de négociations entre les gouvernements nationaux.

À cet égard, le nouveau plan de rationnement du gaz ressemble à l’évolution de la politique de santé de l’UE il y a deux ans lorsque, au milieu de la pandémie de COVID-19, les États membres ont convenu d’agir à l’unisson. Cela comprenait la possibilité pour la commission de négocier des accords avec des sociétés pharmaceutiques sur la fourniture de vaccins aux 27 pays.