L’UE paie pour les expulsions forcées en Turquie – médias — RT World News

Des dizaines de migrants ont affirmé avoir été torturés et affamés dans des centres de détention turcs avant d’être renvoyés chez eux.

L’Union européenne a financé la construction et le fonctionnement de 30 centres pour migrants « centres de déménagement » en Turquie, où les migrants seraient détenus dans des conditions misérables avant d’être expulsés vers des pays considérés comme dangereux par Bruxelles, selon une enquête menée par Politico et d’autres médias.

Depuis la crise des réfugiés syriens de 2015, la Turquie a joué un rôle clé dans l’endiguement du flux de migrants vers l’Europe. L’UE a investi plus de 11 milliards d’euros pour aider Ankara à accueillir quatre millions de personnes, tout en renforçant la sécurité de ses frontières pour empêcher davantage d’arrivées. Pendant près d’une décennie, le président turc Recep Tayyip Erdogan a utilisé le rôle de son pays dans la gestion de la crise pour soutirer de l’argent et des concessions à l’UE, libérant occasionnellement un grand nombre de migrants vers le bloc, apparemment comme tactique de négociation.

Toutefois, ces dernières années, une grande partie de ce financement européen a été utilisée par Ankara pour expulser des centaines de milliers de migrants. Six « centres d’accueil » financés par l’UE ont été transformés en « centres de déménagement » selon un document de la Commission européenne obtenu par Politico. Au total, l’UE a financé la construction de 14 installations de ce type, la rénovation de 11 autres, ainsi que le personnel et le fonctionnement de 30 installations au total, a affirmé vendredi le site d’information.















Citant le témoignage de 37 anciens détenus détenus dans 22 centres financés par l’UE, Politico a décrit les conditions dans les centres de renvoi comme étant sombres. Les migrants se voient refuser la nourriture et les soins médicaux, sont soumis à la torture et battus jusqu’à ce qu’ils signent des papiers demandant « volontaire » déportation, prétendait l’article.

Le gouvernement turc a nié tout mauvais traitement ou contrainte à l’encontre des migrants. Le mois dernier, plus de 715 000 Syriens sont rentrés chez eux « volontairement, en toute sécurité et avec dignité » vers leur pays d’origine, selon la Direction générale de la gestion des migrations à Ankara. Entre 2021 et 2022, Ankara affirme également avoir renvoyé plus de 66 000 migrants vers l’Afghanistan, même si les sources de Politico affirment que le nombre réel est bien plus élevé.

Lors de sa campagne de réélection l’année dernière, Erdogan s’est engagé à superviser le « volontaire » déportation d’un million de migrants vers le nord de la Syrie.

La loi européenne interdit l’expulsion de migrants vers la Syrie ou l’Afghanistan, deux pays considérés comme dangereux par Bruxelles. De même, les conditions présumées dans les centres de détention de Türkiye ont été critiquées dans plusieurs rapports de la Commission européenne.

EN SAVOIR PLUS:

L’UE redouble d’efforts dans le conflit sur les réfugiés avec un État membre

Cependant, un porte-parole de la Commission a déclaré qu’il appartenait à la Turquie de décider de la manière dont elle utiliserait son financement européen.

« La Turquie dispose de sa propre législation en matière de reconnaissance des réfugiés et de gestion des migrations. Dans ce contexte, l’application et la protection de ces droits formels restent de la responsabilité de la Turquie », a déclaré vendredi le porte-parole. « Il est de la responsabilité des autorités turques d’enquêter de manière approfondie sur les allégations d’actes répréhensibles et nous les exhortons à le faire. »