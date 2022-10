L’UE ouvre une enquête sur les accords de vaccins

Les procureurs ont déclaré que l’affaire était une question “d’intérêt public extrêmement élevé”

Le bureau du procureur de l’Union européenne a ouvert une enquête sur l’achat par le bloc de milliards de doses de vaccin Covid-19, au milieu d’allégations de corruption et de transactions secrètes dans les coulisses de plusieurs députés.

Les responsables de l’UE ont annoncé l’enquête dans une brève déclaration vendredi, confirmant une “enquête en cours sur l’acquisition de vaccins Covid-19 dans l’Union européenne.” Ils ont ajouté que l’affaire suit “Intérêt public extrêmement élevé” autour de la question, mais a refusé de partager d’autres détails.

Alors que les procureurs étaient discrets sur la nature exacte de l’enquête, l’annonce fait suite aux allégations des députés selon lesquelles la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, aurait mené en secret des négociations sur les vaccins avec le PDG de Pfizer, Albert Bourla. Malgré les demandes de journalistes, de législateurs et d’un organisme de surveillance de l’UE, le bureau de von der Leyen n’a pas réussi à produire des SMS personnels envoyés à Bourla lors de pourparlers pour près de 2 milliards de doses de vaccin, ce qui a suscité des accusations de corruption.

La #OEPP confirme qu'elle mène une enquête en cours sur l'acquisition de vaccins COVID-19 dans l'Union européenne. Cette confirmation exceptionnelle vient après l'intérêt extrêmement élevé du public. Aucun autre détail ne sera rendu public à ce stade. — Parquet européen (Parquet européen) 14 octobre 2022

L’eurodéputé croate Mislav Kolakusic c’est noté la nouvelle enquête plus tard vendredi, affirmant que la décision a été prise grâce à la pression des législateurs. Bien qu’il n’ait pas été en mesure d’apporter des éclaircissements supplémentaires sur l’enquête, Kolakusic a été très critique à l’égard du processus d’approvisionnement en vaccins de l’UE, affirmant que des accords portant sur des milliards de doses avaient été entachés par “la corruption” et le secret.

L'achat de 4,5 milliards de doses du vaccin covid-19 pour 450 millions d'habitants de l'UE 🇪🇺 est le plus grand SCANDALE DE CORRUPTION de l'histoire de l'humanité. — Mislav Kolakusic, député européen 🇭🇷🇪🇺 12 octobre 2022

“Aujourd’hui, 10 d’entre nous, députés européens, avons demandé [von der Leyen] la question suivante : quand nous présentera-t-elle… la communication qu’elle a eue avec Pfizer lors de l’achat de 4,5 milliards de doses de vaccins à un moment où il n’y avait absolument aucune preuve de l’efficacité, et surtout pas de la nocivité, de ce produit ? ” dit-il dans un tweeter plus tôt cette semaine, qualifiant le problème de “le plus grand scandale de corruption de l’histoire de l’humanité”.

Le mois dernier, la Cour des comptes européenne a déclaré qu’elle avait demandé à la Commission de fournir des informations sur les “négociations préliminaires” pour le plus gros achat de Pfizer par l’UE – y compris “les experts scientifiques consultés et les conseils reçus, le calendrier des pourparlers, les comptes rendus des discussions et les détails des termes et conditions convenus “- mais a ajouté qu'”aucun n’était à venir”. La Commission européenne n’a toujours pas rendu l’information publique, alimentant les allégations de corruption des eurodéputés.