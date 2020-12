Les dirigeants européens ont convenu d’aller de l’avant en imposant des sanctions limitées à la Turquie pour ses activités de forage illégales au large des côtes de la Grèce et de Chypre, deux membres de l’UE méditerranéens, selon une décision publiée le 11 décembre, à la suite du dernier sommet de l’UE-27 en Bruxelles.

Les mesures ciblées pénaliseraient les personnes et les entreprises impliquées dans des activités d’exploration gazière qui violent le droit international en Méditerranée orientale par des interdictions de voyager et un gel de leurs avoirs. Bien que cette décision ait une signification symbolique, un gouvernement grec furieux avait espéré des mesures plus dures qui pourraient avoir un impact sévère sur l’économie turque, y compris un embargo sur les armes ou des tarifs commerciaux, après que le président turc Recep Tayyip Erdogan ait ordonné à plusieurs reprises à ses navires d’exploration navale et énergétique de violer la Grèce. les eaux territoriales et les membres du gouvernement turc se sont engagés à recourir à la force pour s’emparer des îles grecques situées à proximité de la côte turque.

Avant la réunion, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré que la crédibilité de l’UE était «en jeu» et a rappelé à ses homologues européens qu’ils avaient précédemment promis des conséquences si Ankara poursuivait ses provocations.

Il est cependant apparu clairement que des mesures plus sévères contre la Turquie devront attendre le prochain sommet de l’UE en mars. Les dirigeants européens ont chargé le haut diplomate du bloc, Josep Borrell, de préparer un rapport sur l’état d’avancement des relations UE-Turquie et sur la manière de procéder.

Après avoir donné à la Turquie trois mois supplémentaires pour reconsidérer sa position, l’UE a exhorté Ankara à désamorcer les tensions dans la région et à engager des pourparlers exploratoires directs avec la Grèce. Les négociations entre Athènes et Ankara sont gelées depuis que la Turquie a envoyé son navire de recherche, Oruc Reis, sur le plateau continental grec.

Les dirigeants européens ont également condamné la décision unilatérale de la Turquie de violer une résolution de l’ONU en rouvrant le district côtier abandonné de Varosha, une banlieue de la ville chypriote grecque de Famagouste autrefois florissante. L’UE a réitéré son soutien à une solution soutenue par l’ONU qui verrait Chypre devenir une fédération bicommunautaire et bi-zonale dotée d’un statut juridique international unique.

Bruxelles a adopté une approche de la carotte et du bâton face aux provocations de plus en plus belliqueuses de la Turquie. Alors qu’elle a menacé Ankara d’un embargo économique, elle a également offert des avantages commerciaux et douaniers en signe de bonne volonté.