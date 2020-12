Berlin a déclaré que l’Europe poursuivait un déploiement plus mesuré d’un vaccin Covid-19 pour maintenir la «confiance», après que le Royaume-Uni ait célébré mercredi son approbation d’urgence du vaccin Pfizer-BioNTech développé en Allemagne.

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a déclaré que l’Europe aurait pu déjà approuver le vaccin « Si nous l’avions voulu, » mais que les États membres de l’UE ont favorisé une «Avancer ensemble.»

« Il est très important que nous le fassions pour aider à promouvoir la confiance dans cette autorisation »,Spahn a ajouté.

Ses paroles sont venues alors que les ministres britanniques saluaient un «Charge menée par le Royaume-Uni» contre le coronavirus après que le régulateur du pays soit devenu le premier au monde à approuver mercredi le vaccin de fabrication américano-allemande.

Cependant, Spahn a appelé à la prudence face à une prise de décision hâtive et a également souligné que BioNTech est une entreprise allemande, affirmant qu’il avait fait un « Quelques remarques sur le Brexit à mes amis britanniques » sur la réclamation.

Le fait que ce produit de l’UE soit si bon que la Grande-Bretagne l’ait approuvé si rapidement montre que, dans cette crise, la coopération européenne et internationale est la meilleure.

Les propos du ministre allemand ont fait écho à une déclaration publiée par le régulateur de l’UE, l’Agence européenne des médicaments (EMA), qui a mis en garde les membres du bloc des 27 nations contre le fait de se précipiter en utilisant les pouvoirs d’urgence comme le Royaume-Uni l’a fait.

« L’EMA considère que l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle est le mécanisme de réglementation le plus approprié pour une utilisation dans l’urgence pandémique actuelle », Ça disait.

L’approbation rapide du Royaume-Uni du jab Covid-19 a également été étiquetée « problématique » par l’eurodéputé allemand Peter Liese, tandis que l’ancien chef de l’EMA Guido Rasi revendiquait le gouvernement britannique « n’avait pas » a effectué un examen approfondi de toutes les données disponibles.

L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a riposté aux allégations selon lesquelles elle avait agi de manière imprudente. «Nos progrès ont été totalement dépendants de la disponibilité des données dans notre examen continu et de l’évaluation rigoureuse et des conseils indépendants que nous avons reçus», a déclaré le chef de la MHRA, June Raine.

Pendant ce temps, la MHRA n’a pas encore donné son feu vert au propre vaccin britannique Covid-19, produit par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, après que le secrétaire à la Santé Matt Hancock a demandé qu’il soit évalué.

Le gouvernement britannique a déclaré avoir obtenu plus de 357 millions de doses de vaccins différents, dont 40 millions de Pfizer-BioNTech – suffisamment pour vacciner 20 millions de personnes – et 100 millions d’Oxford-AstraZeneca.

En Angleterre et en Écosse, le public sera invité à se faire vacciner avec le vaccin Pfizer-BioNTech à partir de la semaine prochaine, avec Hancock promettant que «Plusieurs millions» des personnes recevront le jab en décembre.

