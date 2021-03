Les dirigeants de l’UE ont noté qu’à condition que la désescalade actuelle se poursuive et que la Turquie s’engage de manière constructive, et sous réserve des conditionnalités établies énoncées dans les précédentes conclusions du Conseil européen, afin de renforcer davantage la récente dynamique plus positive, l’Union européenne est prête s’engager avec la Turquie «de manière progressive, proportionnée et réversible» pour renforcer la coopération dans un certain nombre de domaines d’intérêt commun et prendre de nouvelles décisions lors du Conseil européen de juin.

