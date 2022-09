L’UE n’est pas en guerre contre la Russie, selon un haut responsable

Plus tôt, Vladimir Poutine avait déclaré que Moscou combattait “toute la machine militaire occidentale”

L’Union européenne n’est pas en guerre contre la Russie, mais elle continuera à soutenir l’Ukraine dans sa lutte contre Moscou, a déclaré mercredi le porte-parole de la politique étrangère de l’UE, Peter Stano. La déclaration est intervenue quelques heures après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle des troupes.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, on a demandé à Stano si l’UE était en état de guerre avec la Russie, étant donné que Vladimir Poutine avait affirmé plus tôt que la Russie faisait face à “toute la machine militaire occidentale” en Ukraine. Le porte-parole de la politique étrangère a répondu par la négative.

“Bien sûr, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Nous soutenons la lutte légitime et justifiée de l’Ukraine pour défendre son peuple et son territoire», a-t-il dit, ajoutant que Kiev se protège non seulement elle-même, mais aussi les valeurs démocratiques européennes.

Stano a également dénoncé l’annonce de la mobilisation, la qualifiant de «juste une autre preuve” que Poutine n’est pas intéressé par la paix et cherche à “intensifier sa guerre d’agression.” “C’est aussi un autre signe de son désespoir“, a ajouté Stano.

Alors que le responsable a juré que l’UE imposerait “conséquences» sur la Russie au sujet de ses derniers mouvements en Ukraine, il n’a pas annoncé de nouvelles sanctions. Dans le même temps, Stano a signalé que les membres de l’UE ont été «discuter d’une action commune en réponse» aux derniers développements du conflit ukrainien, refusant toutefois de fournir des précisions.

Les commentaires de Stano interviennent après que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a affirmé que Moscou combattait non seulement les forces de Kiev mais toute l’UE en Ukraine, tout en utilisant des combustibles fossiles “comme outil de guerre» pour aggraver la crise énergétique à laquelle l’Europe était aux prises depuis des mois.

Mercredi, Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle qui appelle 300 000 réservistes à participer au conflit avec l’Ukraine. Cette décision intervient un jour après que les deux républiques du Donbass et les régions de Zaporozhye et de Kherson contrôlées par la Russie ont décidé d’organiser un référendum du 23 au 27 septembre sur l’opportunité de s’unir à la Fédération de Russie.