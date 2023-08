L’UE ne sait plus comment ne plus être vassale des États-Unis

L’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson, a tenté de montrer aux Américains comment Washington a exploité l’Europe occidentale

Tucker Carlson, célèbre sur Fox News, rencontré récemment avec le président serbe Aleksandar Vucic à Budapest, en Hongrie. Le journaliste a souligné que la destruction du gazoduc Nord Stream avait mis à rude épreuve l’économie de l’Union européenne et a mentionné que le monde était « réinitialiser » en réaction au conflit en Ukraine et au soutien promis par l’Occident à Kiev.

Carlson soulève quelques bonnes questions, et une question importante à développer est le fait que l’économie de l’UE accuse un retard considérable depuis le déclenchement de la guerre l’année dernière. Un article de juin du Financial Times intitulé « L’Europe a pris du retard sur l’Amérique et l’écart se creuse » détaille comment l’UE est désormais considérablement dépendante des États-Unis pour ses besoins technologiques, sécuritaires et économiques.

En termes de chiffres concrets, Jeremy Shapiro et Jana Puglierin du groupe de réflexion du Conseil européen des relations étrangères (ECFR) ont déclaré : « En 2008, l’économie de l’UE était un peu plus importante que celle des États-Unis : 16,2 milliards de dollars contre 14,7 milliards de dollars. En 2022, l’économie américaine avait atteint 25 milliards de dollars, alors que l’UE et le Royaume-Uni réunis n’avaient atteint que 19,8 milliards de dollars. L’économie américaine est maintenant près d’un tiers plus grande. C’est plus de 50% plus grand que l’UE sans le Royaume-Uni.

L’article poursuit en décrivant une Union européenne qui traîne loin derrière les États-Unis et la Chine en termes d’universités de qualité, un environnement de démarrage moins que vierge et qui manque des avantages clés de son homologue transatlantique – à savoir une énergie bon marché. Le conflit en Ukraine a eu un impact sur ces derniers au point que les entreprises européennes paient trois ou quatre fois plus que leurs concurrents américains, Washington étant indépendant en énergie et bénéficiant d’un approvisionnement domestique important. Pendant ce temps, l’énergie de la Russie décline, les usines européennes ferment en masse et les dirigeants de l’industrie s’inquiètent de la compétitivité future de la région.

L’ECFR a publié son propre rapport sur la question en avril, qui est beaucoup plus direct en décrivant la situation comme une sorte de « vassalisation ». Le résumé de ce rapport note que la guerre en Ukraine a révélé les principales dépendances de l’UE vis-à-vis des États-Unis, qu’au cours d’une décennie, le bloc a pris du retard sur les États-Unis dans pratiquement tous les paramètres clés, qu’il est dans l’impasse par des désaccords et cherche à Washington pour le leadership.

L’ECFR a relevé deux causes à cette situation. Premièrement, malgré le déclin largement compris des États-Unis par rapport à la montée en puissance de la Chine, la relation transatlantique a été déséquilibrée en faveur de Washington au cours des 15 dernières années depuis la crise financière de 2008. L’administration Biden tient à exploiter cela et à s’affirmer face à une Europe décousue. Deuxièmement, personne dans l’UE ne sait à quoi pourrait ressembler une plus grande autonomie stratégique – et encore moins s’y mettre d’accord s’ils le faisaient. Il n’existe aucun processus pour décider de l’avenir de l’UE de manière autonome étant donné le statu quo actuel, ce qui signifie que le leadership américain est nécessaire.

Cela brosse un tableau assez intéressant. De nombreux commentateurs, dont moi-même, documentent depuis longtemps le déclin des États-Unis et l’attribuent à un certain nombre de facteurs : environnement moins attrayant pour les investissements directs étrangers (IDE), instabilité financière, corruption et troubles politiques internes. Ceci est, bien sûr, relativisé à la Chine, qui a connu une immense croissance économique depuis la fondation de la République populaire et en particulier au cours des quatre dernières décennies. Mais sous l’écran de fumée d’une Amérique qui tâtonne et d’une Chine en pleine croissance, l’UE a également perdu de sa stature.

Quant aux deux causes relevées par l’ECFR, elles semblent s’imbriquer. Bon nombre des problèmes clés auxquels l’UE a été confrontée, de la migration à la crise bancaire en passant par le Covid-19, découlent directement de la nature non fédérale de l’UE. Et les crises politiques actuelles sont le résultat de l’euroscepticisme, c’est-à-dire une réaction contre ce qui est perçu comme un excès de Bruxelles par certaines organisations politiques au sein du bloc. L’UE est une bureaucratie compliquée et parfois encombrante qui est chérie par certains, vilipendée par d’autres et, selon ces hypothèses, est un obstacle à l’autonomie stratégique.

L’ECFR plaide essentiellement pour que l’UE et les capitales d’Europe occidentale se penchent sur le partenariat transatlantique, mais à des conditions qui leur sont favorables. Cela comprend la création d’une architecture de sécurité indépendante au sein de l’OTAN et complémentaire à celle-ci, la création d’une sorte d’OTAN économique et même la poursuite d’un programme européen d’armement nucléaire. Au moins les deux premiers sont acceptables, car abandonner purement et simplement les États-Unis serait politiquement insensé pour l’UE à ce stade. Elle doit certainement développer un accord de libre-échange transatlantique qui mette fin au protectionnisme commercial américain.

Cependant, le point évident pour aider à diversifier le portefeuille économique de l’Europe occidentale, réduire les dépendances véritablement problématiques et alimenter la croissance est que l’UE développe des relations entre pairs avec le Sud global. D’une part, le Parlement européen pourrait dès maintenant ratifier l’Accord global sur l’investissement (CAI) Chine-UE pour aider leurs entreprises à accéder au marché chinois et à puiser dans l’une des plus grandes bases de consommateurs au monde. Je dirais également, comme je l’ai fait dans le passé, que l’UE et la Chine pourraient coopérer – plutôt que se concurrencer – sur l’initiative « la Ceinture et la Route » (BRI) dans les pays du Sud en raison des liens historiques de l’Europe, en raison de son passé colonialiste .

Ce qui est clair, c’est que l’UE doit se diversifier et se retirer de la relation transatlantique. Avec beaucoup de discussions sur le « dé-risque », ou même le « découplage », de la Chine, l’Europe occidentale s’est en fait retrouvée dans une position où elle est stratégiquement dépendante de Washington au point d’être carrément vassalisée. C’est une situation sombre pour le modèle de croissance de l’UE et ses espoirs d’autonomie stratégique.