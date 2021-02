Le ministre Michael Gove demande une prolongation jusqu’en janvier 2023 des délais de grâce pour faciliter le flux de marchandises entre l’Irlande du Nord et le continent britannique, à la suite de perturbations qui ont vu des étagères vides dans les supermarchés et de longs retards pour les camions dans les ports.

Et M. Johnson a menacé d’invoquer des mesures de sauvegarde à l’article 16 du protocole pour suspendre des éléments de l’accord, quelques jours à peine après avoir condamné Bruxelles pour avoir fait la même menace sur l’exportation de vaccins.

«Le protocole d’Irlande du Nord n’a pas fonctionné, ne peut pas fonctionner et, à la lumière de nos propositions au gouvernement, doit être remplacé», a-t-elle écrit dans le Le télégraphe du jour .

«En effet, dans toute l’Irlande du Nord, il y a une colère croissante face aux arrangements actuels. Le délicat équilibre politique et les relations en Irlande du Nord ont été endommagés et perturbés par le Protocole. »

Mme Foster s’exprimait après que le Royaume-Uni et l’UE aient suspendu certains contrôles dans les ports de Belfast et de Larne à la suite d’une «recrudescence de comportements sinistres et menaçants».