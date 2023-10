L’UE ne protégera pas les journalistes contre l’espionnage gouvernemental – militants

Les députés ont laissé une ouverture à l’utilisation de logiciels espions, qui pourraient conduire à des abus, estiment les critiques.

L’espoir d’une interdiction totale de l’utilisation de logiciels espions contre les journalistes dans l’UE est grand « mort, » après que les députés européens ont soutenu une réglementation édulcorée sur les médias qui permet aux autorités d’infecter les téléphones au nom de la sécurité nationale, affirment les défenseurs de la liberté des médias.

Le Parlement européen a débattu mardi d’une série d’amendements à la loi européenne sur la liberté des médias (EMFA), un texte législatif proposé pour la première fois en 2022. Le projet de loi traite des problèmes auxquels les médias d’information sont confrontés à l’ère moderne, de la transparence de la propriété au pouvoir. des géants de la technologie, qui peuvent obscurcir ou interdire les rapports à leur guise, en fonction de leurs conditions d’utilisation.

Les députés européens ne sont pas allés jusqu’à interdire l’utilisation de logiciels espions – des outils de piratage sophistiqués capables de pirater des appareils électroniques et de les réutiliser à des fins de surveillance invasive – contre les journalistes. Pegasus est peut-être l’exemple le plus notoire, car son utilisation à des fins politiques a été largement couverte par les médias.

En savoir plus Les États de l’UE utilisent des « méthodes totalitaires » pour espionner les journalistes – député européen

Au lieu d’une interdiction pure et simple, les législateurs européens ont déclaré que ces tactiques pouvaient être une option de dernier recours, à condition que des garde-fous suffisants soient en place.

« L’utilisation de logiciels espions est effectivement interdite dans les enquêtes qui concernent le travail professionnel des fournisseurs de services de médias et de leurs employés. » L’eurodéputé et rapporteur sur la loi européenne sur la liberté des médias, Ramona Strugariu, a déclaré à propos du texte adopté, cité par The Guardian.

Les défenseurs de la liberté des médias estiment que ce mécanisme finira par être abusé par les autorités.

« L’interdiction complète des logiciels espions est désormais pratiquement inefficace » a déclaré la militante Chloé Berthelemy au journal britannique. « Le Parlement européen a raté une occasion unique de protéger les journalistes contre une surveillance abusive de l’État utilisant des outils d’espionnage néfastes. »

Berthelemy, conseiller politique principal chez European Digital Rights, a co-écrit la semaine dernière un article d’opinion exhortant les députés européens à ne pas prendre de risques. « pragmatique » approche au lieu de « faire tout son possible pour éviter que les journalistes ne subissent des préjudices réels et graves ».



EN SAVOIR PLUS: La France accusée de menacer la liberté de la presse

Pegasus, développé par la société israélienne NSO, aurait été utilisé pour pirater les téléphones de plus de 50 000 personnes, dont des politiciens, des journalistes, des militants et des personnalités du monde des affaires, selon une liste de prétendues cibles qui a été divulguée en 2021.

Le logiciel espion a attiré l’attention des médias le mois dernier à la suite de révélations selon lesquelles un État de l’UE l’aurait utilisé pour espionner Galina Timchenko, la fondatrice du média russe Meduza, basé en Lettonie. Des traces de Pegasus auraient été trouvées lors de l’analyse médico-légale de son appareil. Meduza a déclaré ne pas savoir quel pays était responsable, mais a suggéré qu’elle avait des raisons de soupçonner que la Lettonie était impliquée.