L’UE ne peut pas laisser Poutine fixer les coûts de l’énergie – Autriche

Le chancelier autrichien Karl Nehammer veut que le bloc sépare les prix du gaz et de l’énergie

Le chancelier autrichien Karl Nehammer a appelé dimanche l’UE à imposer un plafond sur les prix de l’électricité et à découpler les charges d’électricité du prix du gaz. Le dirigeant autrichien a déclaré que ne pas le faire laisserait le président russe Vladimir Poutine « déterminer le prix européen de l’électricité ».

« Nous devons enfin arrêter la folie qui sévit sur les marchés de l’énergie. Et cela ne peut se faire que par une solution européenne », lire une déclaration du bureau de Nehammer. « Quelque chose doit arriver enfin. Ce marché ne se régulera pas sous sa forme actuelle. J’appelle l’ensemble de l’UE des 27 à s’unir pour arrêter immédiatement cette flambée des prix.

L’UE compte sur la Russie pour fournir environ 40 % de son gaz, et les efforts menés par le gouvernement pour stocker cette précieuse ressource en prévision de l’hiver et d’une éventuelle coupure de l’approvisionnement ont contraint les entreprises à acheter plutôt qu’à vendre et ont fait grimper les prix. Ce marché faussé est aggravé par le refus de certains pays de l’UE d’acheter du gaz russe en roubles, comme Moscou l’a exigé, et les sanctions de l’UE contre la Russie empêchant les travaux de maintenance le long des conduites de gaz Russie-Europe.

Les prix de l’électricité en Europe sont liés au prix du gaz, qui coûte désormais environ dix fois ce qu’il coûtait l’an dernier. Cependant, alors que certains pays de l’UE dépendent fortement du gaz russe pour le chauffage et l’industrie, ils utilisent des carburants alternatifs pour produire de l’électricité. L’Autriche, par exemple, produit plus des trois quarts de son électricité à partir d’énergies renouvelables, selon les chiffres de 2020 de l’Agence internationale de l’énergie.

Nehammer a fait valoir que le découplage des prix de l’électricité et du gaz se traduirait par une facture plus juste pour les consommateurs qui reflète plus précisément les coûts de production d’électricité.

“Nous ne pouvons pas laisser Poutine déterminer chaque jour le prix de l’électricité en Europe”, a-t-il ajouté, faisant référence au contrôle par la Russie d’une grande partie de l’approvisionnement en gaz de l’Europe.

La République tchèque, qui assure actuellement la présidence tournante de l’UE, a annoncé vendredi qu’elle convoquerait un sommet sur la crise de l’énergie “le plus tôt possible”, au cours de laquelle les plafonds de prix seront discutés.

Poutine a comparé les tentatives de l’UE de se couper des combustibles fossiles russes à des “suicide.”