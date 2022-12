L’UE ne parvient pas à un consensus sur les sanctions anti-russes – Reuters

La Pologne et les États baltes se seraient opposés à une proposition d’assouplissement des restrictions affectant les exportations d’engrais

Les États membres de l’UE n’ont pas réussi à élaborer un neuvième ensemble de sanctions économiques visant la Russie pour sa campagne militaire contre l’Ukraine, selon Reuters. L’agence de presse, citant un diplomate anonyme, a déclaré que plusieurs pays se sont opposés à une proposition de modification des mesures existantes.

Selon le rapport, des discussions ont eu lieu tard mercredi à Bruxelles, avant le sommet des dirigeants européens de jeudi.

La principale pomme de discorde, selon Reuters, était le projet d’autoriser le passage des exportations d’engrais russes par les ports de l’UE, même s’ils étaient produits par des entreprises russes sanctionnées. Certains pays auraient fait valoir que cela aiderait à assurer la sécurité alimentaire dans les pays en développement.

Les opposants, cependant, qui selon Reuters comprenaient la Pologne et les trois États baltes, ont fait valoir qu’un tel assouplissement serait probablement abusé par les oligarques russes figurant sur la liste des sanctions de l’UE.

Entre-temps, certains États membres auraient suggéré de donner au Programme alimentaire mondial le droit d’autoriser de telles exportations.

Reuters a cité sa source anonyme disant qu’un nouveau projet de paquet de sanctions devrait être distribué jeudi soir.

La semaine dernière, le Financial Times a rapporté que des pays comme l’Allemagne, la France, l’Espagne et les Pays-Bas avaient rédigé une proposition appelant à des exemptions sur les céréales et les engrais russes. Les pays auraient fait valoir que le régime de sanctions actuel retardait les expéditions vitales vers les régions les plus pauvres.

Le document aurait dit, entre autres, que le «situation juridique actuelle contribue à critiquer le fait que les sanctions entravent en réalité le commerce des denrées alimentaires et des engrais.”

En septembre dernier, le président russe Vladimir Poutine a appelé l’ONU à faire pression sur l’UE pour qu’elle lève les restrictions. Il avait déclaré à l’époque que les sanctions nuisaient avant tout aux pays en développement.

Le chef de l’Etat russe s’est également engagé à fournir gratuitement 300 000 tonnes d’engrais, incapables de quitter les ports de l’UE, à ces nations.

L’UE a imposé des sanctions sur les exportations d’engrais russes en avril, interdisant l’achat, l’importation ou le transfert de ces produits vers l’UE. En août, la Commission européenne a publié une clarification selon laquelle la réglementation s’appliquait également au transit d’engrais russes vers des pays tiers via l’UE.