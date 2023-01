L’UE ne doit pas “échouer l’Ukraine” dans les semaines “décisives” à venir – haut responsable – RT World News

Charles Michel a appelé à davantage de livraisons d’armes à Kiev et à de nouvelles sanctions contre la Russie

L’UE ne doit pas “échouer” L’Ukraine face à un moment décisif dans le conflit avec la Russie au cours des prochaines semaines, a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel.

Kiev s’attend à ce que l’UE “maintenir la pression sur le Kremlin” avec des sanctions et fournir une aide militaire, a déclaré le haut responsable aux journalistes après son retour d’un voyage en Ukraine. L’interview a été publiée lundi par le journal espagnol El Mundo.

“Les prochaines semaines, deux ou trois, sont décisives” dit Michel. «Ce qui se passera en 2023 – et cela dépendra en grande partie des semaines à venir – est ce qui définira notre avenir. Nous devons être aux côtés de l’Ukraine et lui apporter tout le soutien dont elle a besoin. Nous ne pouvons pas les décevoir.

Il a reconnu que faire ce que veut Kiev a parfois été difficile pour les États membres de l’UE. S’entendre sur des sanctions a été un défi, et les membres sont maintenant dans une impasse sur l’idée d’envoyer des chars de combat principaux en Ukraine.















Michel a insisté sur le fait que malgré cela, l’UE reste unie et que les points de vue de chaque nation doivent être respectés. L’Allemagne en particulier, a-t-il ajouté, “a joué et joue un rôle clé”, et est un important fournisseur d’armes à l’Ukraine.

La Pologne et d’autres pays de l’UE veulent fournir des chars Leopard 2 de fabrication allemande à l’Ukraine. Berlin, cependant, n’a pas officiellement donné son feu vert à ces livraisons et n’a pas décidé d’envoyer les chars de son propre chef. Le chancelier allemand Olaf Scholz aurait souhaité que les États-Unis donnent l’exemple et envoient d’abord leurs chars en Ukraine.

Dans l’interview avec El Mundo, Michel a qualifié l’aide à l’Ukraine de vitale pour l’UE, affirmant que “Il ne peut y avoir d’Europe libre et sûre sans une Ukraine libre et sûre.”















Mais malgré les demandes de Kiev d’être accéléré pour devenir membre à part entière de l’UE, Michel a déclaré qu’il ne pouvait y avoir de raccourcis. Il a suggéré de modifier plutôt le sens de « voie rapide ».

« Si cela signifie changer les règles et les procédures, non, car nous croyons et défendons l’État de droit. Mais si cela signifie que les deux parties accélèrent le travail, en suivant les règles étape par étape, alors bien sûr », La candidature de l’Ukraine peut être accélérée, a-t-il déclaré.

Moscou a déclaré qu’elle n’accepterait aucune issue de la crise en Ukraine qui ne résoudrait pas ses principales préoccupations en matière de sécurité, et qu’armer Kiev avec des armes de plus en plus avancées ne ferait que prolonger le conflit et augmenter le risque d’escalade nucléaire.

Certains pays de l’UE, comme la France, ont déclaré que toute future architecture de sécurité en Europe devra répondre aux préoccupations de la Russie pour être viable.