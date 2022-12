L’UE ne devrait pas emprunter davantage pour concurrencer les subventions vertes américaines

L’IRA – approuvé par les législateurs américains en août – comprend un montant record de 369 milliards de dollars de dépenses pour les politiques climatiques et énergétiques. Le paquet historique comprend des crédits d’impôt pour les voitures électriques fabriquées en Amérique du Nord et soutient les chaînes d’approvisionnement américaines en batteries.

“Il y a certaines parties de l’initiative d’Ursula von der Leyen qui [need] à débattre plus avant, en particulier sa proposition de [a] Fonds européen de souveraineté. Si cela signifie une sorte de changement de marque des outils existants, je suis ouvert à la discussion. Si les fonds de souveraineté signifient une nouvelle dette européenne commune, alors je pense que ce ne serait pas une amélioration de notre compétitivité ou de notre stabilité, ce serait une menace pour la compétitivité et la stabilité”, a-t-il déclaré.

L’UE a exprimé ses inquiétudes concernant la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA), affirmant que ses subventions aux constructeurs automobiles nord-américains enfreignent les règles du commerce international et menacent les entreprises européennes. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré dimanche que “des financements nouveaux et supplémentaires au niveau de l’UE” seront nécessaires pour rendre les entreprises européennes plus compétitives dans la transition vers une économie plus verte.

Le fabricant suédois de batteries Northvolt est, selon le Financial Times, envisageant d’étendre sa production aux États-Unis et de bénéficier d’une partie des subventions. Une autre rapport le mois dernier a laissé entendre que la société pourrait retarder sa décision de construire une nouvelle usine en Allemagne.

S’adressant à CNBC lundi, la ministre néerlandaise des Finances, Sigrid Kaag, a également déclaré qu’elle préférait “faire le point sur ce qui existe déjà”. [in terms of funding for greener initiatives] et soit on se réoriente, soit on se recentre. »

De même, le ministre irlandais des Finances, Paschal Donohoe, a déclaré: “Il va sans dire que c’est un perdant-perdant, si nous utilisions tous l’argent des contribuables dans différentes parties du monde pour nous faire concurrence.”

Les responsables américains et européens ont eu plusieurs discussions sur la manière d’adapter certaines des règles de l’IRA pour prendre en considération certaines des préoccupations soulevées en Europe. L’une de ces réunions a eu lieu dans le Maryland lundi.

“Nous avons également fait le point sur les travaux du groupe de travail dédié aux États-Unis et à l’UE sur la loi sur la réduction de l’inflation et noté les progrès préliminaires réalisés. Nous reconnaissons les préoccupations de l’UE et soulignons notre engagement à y répondre de manière constructive”, a déclaré un communiqué conjoint à l’issue de la réunion. .

La semaine dernière, le président américain Joe Biden a déclaré que des ajustements pourraient être apportés “pour faciliter la participation des pays européens” aux subventions accordées par l’IRA.