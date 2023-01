L’UE ne devrait pas définir légalement le “blanchiment vert”, selon des groupes de fonds

Les régulateurs de l’Union européenne ne devraient pas définir l’écoblanchiment dans la loi, ont déclaré des groupes de l’industrie des fonds à l’organisme de surveillance des marchés du bloc, craignant que cela ne complique un secteur en “flux constant”.

Des milliards de dollars ont été investis dans des investissements prétendant être respectueux du climat, mais il y a eu peu de sanctions pour le greenwashing ou des références vertes exagérées.

Les régulateurs affirment que sanctionner l’écoblanchiment pourrait être plus facile avec une définition légale, bien que le terme soit souvent utilisé de manière plus large pour décrire des pratiques délibérées ou négligentes concernant d’autres problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) et les organismes de surveillance des banques et des assurances du bloc ont demandé l’avis de l’industrie sur la définition juridique de l’écoblanchiment.

Dans sa réponse, l’Investment Company Institute (ICI), basé aux États-Unis, qui représente des fonds d’investissement, a déclaré que les déclarations, actions, omissions et communications liées à la durabilité pourraient être trompeuses, intentionnellement ou non, au niveau de l’entité, du produit ou du service.

“Plutôt que de chercher à définir le” greenwashing “et de créer ainsi un nouveau terme juridique, nous recommandons plutôt que les autorités de l’UE décrivent la conduite ou les circonstances préoccupantes”, a déclaré ICI.

“Chercher à adopter une définition générale de l’écoblanchiment ou à l’inscrire dans la législation serait contre-productif.”

L’Association européenne des fonds et de la gestion d’actifs (EFAMA) a déclaré que l’UE devrait utiliser les règles et les outils existants pour lutter contre l’écoblanchiment, et ne pas accroître la complexité en introduisant une nouvelle définition détachée des règles déjà en place.

L’EFAMA a également souligné la dépendance du secteur vis-à-vis des données de tiers, y compris des entreprises et des sociétés de notation ESG, qui n’étaient pas sous le contrôle des gestionnaires d’actifs.

“Compte tenu du degré actuel d’incertitude réglementaire et de l’évolution en cours, nous devons veiller à ne pas appliquer le terme greenwashing de manière trop large”, a déclaré Anyve Arakelijan, conseillère en politique réglementaire à l’EFAMA.

“Il est crucial de renforcer la compréhension de ce qui constitue l’écoblanchiment et d’avoir des mesures de surveillance harmonisées pour faire face à ce risque.”

Alors que les principaux régulateurs ont jusqu’à présent hésité à définir l’écoblanchiment dans la loi, ils utilisent de plus en plus leurs pouvoirs existants et envisagent également de nouvelles lois dans des domaines tels que la divulgation.

Le chien de garde financier britannique, par exemple, a déclaré en octobre qu’il prévoyait d’introduire une règle anti-blanchiment vert pour toutes les entreprises. Aux États-Unis, pendant ce temps, plusieurs sociétés, dont BNY Mellon, ont été condamnées à des amendes pour avoir induit les investisseurs en erreur.