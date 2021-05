L’UE n’a pas renouvelé sa commande d’AstraZeneca Covid-19 au-delà du mois de juin, a déclaré le responsable des vaccins de Bloc

Aucune nouvelle commande pour le vaccin AstraZeneca – récemment rebaptisé Vaxzevria – n’a été passée par l’Union européenne, le contrat expirant en juin, a déclaré dimanche à France Inter le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton.

Lire la suite















«Nous n’avons pas renouvelé la commande après juin. Nous verrons ce qui va se passer » A déclaré Breton.

Les relations entre l’UE et la société pharmaceutique anglo-suédoise se sont détériorées au cours des derniers mois, car AstraZeneca n’a pas réussi à livrer le nombre pré-convenu de vaccins contre le coronavirus à temps. Le mois dernier, Bruxelles a intenté une action en justice contre l’entreprise, l’accusant de violer le contrat et de ne pas disposer d’un plan fiable pour assurer les livraisons dans les délais.

Alors que Breton a décrit le tir d’AstraZeneca comme un «Un très bon vaccin», sa sécurité a été remise en question ces derniers temps. Vendredi, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré qu’elle évaluait des rapports faisant état d’un trouble immunitaire rare trouvé chez des personnes vaccinées.

Le trouble en question, le syndrome de Guillain-Barré (SGB), affecte les nerfs et peut provoquer des douleurs, ainsi que des sensations d’engourdissement et de faiblesse. Bien que la maladie puisse être traitée, elle peut avoir un impact à long terme sur la santé des personnes.

Les allégations d’un lien entre le tir d’AstraZeneca et le SGB font suite à des rapports faisant état de centaines de cas de coagulation sanguine – et de dizaines de décès – enregistrés chez des personnes ayant reçu le tir. Les problèmes de coagulation sanguine ont déjà conduit à des limitations dans la distribution du vaccin dans plusieurs pays.

L’UE devrait entretenir des relations plus longues avec d’autres grands fabricants de médicaments, en particulier Pfizer et BioNTech – les sociétés fourniront au bloc environ 1,8 milliard de doses de leur vaccin contre le coronavirus au cours de la période 2021-2023, a déclaré Breton, ajoutant que la moitié des ces doses sont facultatives à l’achat. Dans le même temps, le coût de ces contrats pourrait être plus élevé que prévu initialement, a prévenu le commissaire sans donner de chiffres concrets.

« Il peut y avoir un petit supplément, mais je laisserai les autorités compétentes le dévoiler en temps voulu, » il a dit.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!