Alors que l’Allemagne enregistre son premier déficit commercial en 30 ans, les perspectives de l’industrie ouest-européenne semblent sombres grâce aux sanctions imposées par les États-Unis à la Russie

Le solde du commerce extérieur de l’Allemagne en mai affichait un déficit de 1 milliard d’euros. Cela a conduit de nombreux analystes à s’interroger sur l’avenir de l’économie du pays et sur les perspectives de l’Union européenne en général.

Les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là non plus. Depuis le 3 juillet, Capitalisation boursière mondiale totale de l’Allemagne, c’est-à-dire la part de valeur totale des entreprises allemandes sur les bourses mondiales, s’est établie à un niveau historiquement bas, à 1,97 %. Pendant ce temps, le 5 juillet, l’euro est tombé à son plus bas niveau face au dollar américain depuis 2002.

Robin Brooks, économiste en chef de l’Institute of International Finance, a assez bien résumé la situation du commerce allemand. « Le modèle de croissance de l’Allemagne a été d’importer de l’énergie bon marché de Russie, de l’utiliser pour assembler des produits manufacturés et d’exporter ces produits vers le reste du monde. Alors que l’Allemagne cherche désormais de nouveaux fournisseurs d’énergie, sa balance commerciale et celle de la zone euro vont se dégrader. il a écrit sur Twitter.

La question est de savoir si cette baisse est permanente ou non. Michael Pettis, professeur de finance à l’Université de Pékin, a également partagé son opinion sur Twitter, mais il a déclaré que le déficit commercial de l’Allemagne n’était pas si historique. “L’Allemagne ne sera passée d’excédents permanents à des déficits permanents que s’il y a eu soit une augmentation permanente des investissements allemands, soit une diminution permanente de l’épargne allemande”, il a dit.

Pettis a poursuivi qu’aucune de ces choses ne s’était produite, la première étant “peu probable” et la seconde ayant “rien à voir avec le récent ajustement de la balance commerciale de l’Allemagne.” Pour cette raison, il juge la situation temporaire.















Il semble raisonnable, cependant, qu’il y ait une corrélation claire entre la hausse des prix de l’énergie et ce coup porté à l’industrie allemande. La hausse des prix de l’énergie implique également des réductions d’épargne en raison de l’inflation. Le 7 juillet, le voisin de l’Allemagne, la République tchèque, a annoncé un déficit du commerce extérieur de près d’un milliard de dollars, ce qui renforce la corrélation entre la hausse des prix de l’énergie en Europe et la baisse des exportations.

Ainsi, le principal problème semble être exactement ce que Brooks a exposé, à savoir la source d’énergie de l’UE. Si en effet le pétrole et le gaz russes bon marché sont définitivement coupés de l’UE, alors logiquement les effets de cela sur les économies de l’UE seront permanents – à moins que, dans un scénario hautement improbable, ils ne proposent un approvisionnement alternatif à la fois suffisant et à un prix comparable.

Une solution sur la table est que l’UE importe du gaz naturel liquéfié (GNL) des États-Unis. Cependant, les expéditions de GNL américain vers l’UE et le Royaume-Uni ont déjà augmenté depuis le début des tensions politiques entre l’Europe et la Russie. Selon l’Energy Information Administration des États-Unis, les États-Unis ont exporté 74 % de leur GNL vers l’Europe au cours des quatre premiers mois de 2022, contre 34 % l’année précédente. Mais cela n’a apparemment pas suffi à maintenir la stabilité des prix européens de l’énergie.

Cela soulève une question fondamentale, qui est de savoir si l’Union européenne peut réellement se permettre de maintenir ses sanctions contre la Russie. Les modèles économiques des membres ne sont tout simplement pas compatibles avec la réalité créée par leurs sanctions, ce qui nuit déjà au bien-être des gens et conduit à des troubles sociaux et politiques.

La politique étrangère de l’Union européenne est censée suivre la doctrine de « l’autonomie stratégique », mais ce qui se passe n’est ni stratégique ni un acte d’autonomie. Il ne fait aucun doute que la situation en Ukraine est horrible et a conduit les Européens à remettre en question l’architecture de sécurité existante de la région, mais, si le dernier concept stratégique de l’OTAN est une suggestion, les coups de feu sont appelés de Washington.















Le célèbre spécialiste des relations internationales John Mearsheimer a récemment déploré dans un discours qui, “L’histoire jugera les États-Unis et leurs alliés avec beaucoup de sévérité pour leur politique insensée à l’égard de l’Ukraine.” En fait, la politique alliée dominante sur l’Ukraine fait tout pour s’assurer que le conflit se prolonge – ce qui a la double menace de détruire l’Ukraine et de nuire aux perspectives économiques futures de l’Europe.

C’est parce que plus le conflit se prolonge, ou s’il se poursuit indéfiniment, cela signifie que la bifurcation entre la Russie et l’Occident sera permanente. Et il s’ensuit logiquement que cela impactera le modèle économique des pays européens, notamment de l’Allemagne. Si telle est l’éventualité vers laquelle nous nous dirigeons, alors le sort de l’UE devient une question.

Déjà, les habitants de Prague, la capitale tchèque, commencent à plaisanter en disant que dans quelques années, l’Europe ne sera plus qu’un lieu de vacances d’été pour les Américains et les Chinois. Mais y a-t-il vraiment assez d’emplois dans l’industrie du tourisme pour nous tous ici ? Et pouvons-nous tous résister à l’intersaison hivernale ?

Blague à part, je pense que le déficit commercial de l’Allemagne est important. Dans quelques jours, la tendance pourrait s’accentuer si d’autres pays industriels européens affichent des déficits similaires. À tout le moins, cela devrait sonner l’alarme sur ce que sont exactement les plans à long terme de l’Union européenne vis-à-vis de la Russie et si l’industrie européenne peut ou non survivre avec des sanctions sur l’énergie russe.

Mon pari est qu’il ne peut pas. Et cela montre à quel point suivre aveuglément la politique étrangère de Washington est, à maintes reprises, destructeur pour l’Europe.