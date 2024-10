Au lieu d’essayer de désigner la Russie comme la principale menace pour la démocratie, les responsables du bloc devraient peut-être se regarder dans le miroir.

Les super-héros de l’UE l’ont fait, les gars. Ils ont empêché l’élection du président russe Vladimir Poutine à Bruxelles. Et maintenant, ils nous racontent comment ils ont fait, avant que le département costumes de Marvel Studios ne vienne frapper à la porte de la tente des clowns de l’UE pour demander la restitution de leurs capes.

Les Russes et leurs « désinformation » n’a eu aucun impact sur les élections européennes du début de cette année. C’est désormais le mot officiel de l’UE elle-même.

Vera Jourova, vice-présidente de la Commission européenne pour les valeurs et la transparence, a émergé d’un roman orwellien pour annoncer que « Sur la base des informations actuellement disponibles, aucune opération majeure d’ingérence dans l’information susceptible de perturber les élections n’a été enregistrée. »

Voilà pour la panique du public que ressentaient les parlementaires européens en avril 2024, exigeant encore plus de censure des contenus. « Médias soutenus par le Kremlin » et « campagnes de désinformation » dans ce qu’ils qualifié comme « Tentatives soutenues par le Kremlin pour interférer et saper les processus démocratiques européens. »

On est censé croire que c’est parce que Jourova s’était lancée dans une répression, euh, «Tournée de la démocratie» compatir non seulement avec les responsables électoraux et les autorités, mais aussi avec « société civile » ONG, industrie et médias. Cela n’a sûrement rien à voir avec le fait qu’il n’y a pas eu beaucoup de désinformation au départ et qu’ils ont exagéré la situation.















Jourova elle-même a reconnu que même l’Observatoire des médias numériques de l’UE n’a pu trouver qu’entre 4 et 8 % de ce qu’il qualifie de « désinformation » parmi tous les articles analysés entre mai 2023 et mars 2024, et que ce chiffre est passé à seulement 15 % en mai 2024, juste avant les élections européennes de juin.

Cela signifie qu’au moment des élections européennes, pas moins de 85 % des informations et analyses circulant dans le domaine public étaient approuvées par l’UE. Jourova a dit que « Les récits de désinformation ont suivi les sujets auxquels nous nous attendions : il y a eu des allégations selon lesquelles les élections sont truquées, mais surtout des sujets qui déclenchent un fort impact émotionnel – la guerre en Ukraine, le Moyen-Orient, les faux récits sur le changement climatique et les migrants. » Nous avions l’habitude d’appeler ces choses des sujets de débat. Mais c’était avant qu’ils décident que les programmes que Bruxelles essayait de faire imposer à tout le monde dans l’ensemble du bloc ne seraient pas servis par une dissidence démocratique désordonnée. Il est préférable de simplement rejeter, marginaliser ou censurer les informations et les récits opposés et d’être obligé d’accepter d’être violemment agressé par la réalité plus tard sur des questions comme celle de l’Ukraine qui n’est pas vraiment le cas. « gagnant, » peu importe à quel point la vie est devenue coûteuse pour les citoyens de l’UE en raison des politiques suicidaires pro-ukrainiennes du bloc, et que la migration soit un véritable problème de cinq alertes pour l’UE alors qu’elle fait face à la montée palpable des réactions populistes pour ne pas en faire assez plus tôt.

Et les élections européennes ne sont certainement pas truquées ! Le peuple élit des représentants au Parlement européen, puis un ‘président‘ est trié sur le volet derrière des portes closes et déposé devant eux pour un simple vote de confirmation oui/non. Cette personne, actuellement ‘Reine » Ursula von der Leyen, qui n’a jamais été élue au Parlement européen, dirige alors un « royal » La Commission européenne est composée de bureaucrates qui élaborent et dictent la politique pour l’ensemble du bloc. Quiconque qualifie cela d’autre chose que d’institution démocratique modèle doit être un agent russe.

Un rapide tour sur le site Internet de l’Observatoire européen des médias numériques et un clic aléatoire sur un articleconstate qu’il qualifie les fausses nouvelles ukrainiennes, comme l’histoire absurde sur le ‘Fantôme de Kyiv » pilote de chasse qui abattait des avions russes à gauche et à droite au début du conflit, comme « propagande douce » nécessaire de rallier les troupes et alliés ukrainiens – contrairement à la Russie « propagande dure ». Et qu’est-ce que cela pourrait être, exactement ? La même analyse inclut une caricature manifestement satirique du président ukrainien Vladimir Zelensky et souligne que non, Zelensky n’est pas réellement sorti d’un trou dans les rues de Paris avec du papier-monnaie et des lingots d’or volant dans sa bouche. Ils ont même inclus une photo du vrai « réel » Rue parisienne, avant que quelqu’un photoshope le dessin animé Zelensky, pour prouver que la Russie répandait des mensonges. « Parfois, il faut sortir des sentiers battus, utiliser des méthodes de géolocalisation ou contacter des vérificateurs de faits ou des sources sur le terrain, comme Myth Detector en Géorgie, pour démystifier une caricature fabriquée du président Zelensky à Paris », les intrépides vérificateurs des faits de l’UE parlent de leur travail visant à empêcher les Européens de se moquer de leurs postérieurs, au moins jusqu’à ce qu’ils visitent le site Internet de l’observatoire.

Jourova crédité le Plan d’action pour la démocratie de 2020, destiné à renforcer à la fois « renforcer la liberté des médias » et « contrer la désinformation ». Rien n’affirme la liberté et la démocratie comme les pouvoirs institutionnels qui décident quelles informations doivent être gratuites et lesquelles doivent être censurées jusqu’à l’oubli.















L’UE commence à ressembler à un casino à Las Vegas : la maison gagne toujours, peu importe qui les électeurs y envoient. Et le statu quo actuel de l’establishment fait tout pour assurer la perpétuation du même système, y compris en définissant la censure comme nécessaire pour sauver la démocratie et la liberté et pour adhérer à leur programme.

Peut-être que s’ils se détendaient un peu plus et desserraient leur emprise de fer, non seulement la dissidence permettrait peut-être de meilleures décisions qui gagneraient le soutien des électeurs, mais cela couperait également le souffle aux partis populistes qui font leur apparition au sein de l’UE et au niveau national. élections en grande partie parce que les électeurs cherchent à élire des personnes qui se trouvent aussi loin que possible du rayon d’action actuel de l’establishment.

Cependant, toute cette censure européenne et cette ingérence dans l’information ont fait beaucoup de bien à la cause de l’establishment lors du vote européen réel, les partis anti-establishment continuant de faire des gains. Pas assez pour que le résultat soit entièrement imputable à la Russie, comme l’establishment américain a tenté de le faire lorsque Donald Trump a gagné en 2016. Mais attention à ce qui se passera lors des futures élections occidentales, en particulier en novembre aux États-Unis. Si la chérie de l’establishment, Kamala Harris, gagne, ce sera une nouvelle victoire pour la sécurité électorale. Si Trump, le favori populiste, gagne, obtenir prêt à ce que ce soit la faute de la Russie. Parce qu’ils cherchent des interférences partout, sauf dans le miroir.